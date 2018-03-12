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Автосалон Lexus в Ростове получил награду «За гостеприимность»
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Автосалон Lexus в Ростове получил награду «За гостеприимность» 

Южный автомобиль 12 марта 2018
Фото: Южный автомобиль
Дилерский центр «Лексус Ростов-на-Дону», принадлежащий крупнейшему автомобильному холдингу «Ключавто», по итогам 2017 года удостоен награды «За наивысший уровень гостеприимства». Как сообщает пресс-служба «Ключавто», автоцентр Lexus в Ростове-на-Дону вошел в ТОП-10 российских дилеров, удостоенных высокой награды. «Дилеры-победители личным примером показывают, как принцип гостеприимства Омотенаши может с успехом применяться на самых различных рынках. В рамках автомобильной сферы, бренда Lexus это, прежде всего, предвосхищение и исполнение желаний клиентов. Эти два фактора являются ключевыми во всех областях деятельности бренда. Философия гостеприимства Омотенаши основана на приветливом и внимательном отношении к клиенту, как к самому дорогому гостю в доме. В данном случае в дилерском предприятии, которое отвечает всем требованиям и высоким стандартам», — комментирует Виктория Кирилишина, руководитель пресс-службы «Ключавто».
Кроме ростовского автосалона Lexus, еще четыре дилерских центра японского премиум-бренда в составе «Ключавто» получил столь высокую награду. «За наивысший уровень гостеприимства» награды удостоены дилерские центры Lexus «Ключавто» в Краснодаре, Сочи, Новороссийске и Минеральных Водах.
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