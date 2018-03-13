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На «НЕФАЗе» в Башкирии разработали электробус
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На «НЕФАЗе» в Башкирии разработали электробус 

ufa1.ru 13 марта 2018
Фото: ufa1.ru
Заглянули в будущее специалисты Нефтекамского отделения концерна «КАМАЗ». Об этом рассказал генеральный директор предприятия Сергей Когогин главе региона Рустэму Хамитову на встрече в Доме республики 12 марта. По словам топ-менеджера, усилиями научно-исследовательского центра концерна и Нефтекамского завода разработали новый продукт в области пассажирских перевозок — электробус.
— Он прошёл активные тестовые испытания в Санкт-Петербурге, Москве, Липецке, Набережных Челнах, за ним будущее, — отметил Сергей Когогин. — Мне очень приятно, что именно в Нефтекамске наши специалисты смогли справиться, собрать воедино этот продукт, сделать его интересным, полезным. Как бы заглянули на 10 лет вперёд, что там будет, получили ответ, и он нам понравился.
Отметил Когогин и общий вклад Нефтекамского завода в общее дело: финальная обработка автомобилей концерна проходит на башкирских заводах, отсюда родом и пластиковые детали на автобусы нового дизайна.
ПАО «НЕФАЗ» работает в республике с 1977 года, входит в группу предприятий концерна «КАМАЗ», крупнейший в России завод по производству запчастей на КАМАЗ. Автомобили завода — десятикратные лауреаты конкурса «100 лучших товаров России», дважды лауреаты конкурса «Лучшие товары Башкортостана».
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