На «НЕФАЗе» в Башкирии разработали электробус

Заглянули в будущее специалисты Нефтекамского отделения концерна «КАМАЗ» . Об этом рассказал генеральный директор предприятия Сергей Когогин главе региона Рустэму Хамитову на встрече в Доме республики 12 марта. По словам топ-менеджера, усилиями научно-исследовательского центра концерна и Нефтекамского завода разработали новый продукт в области пассажирских перевозок — электробус.

— Он прошёл активные тестовые испытания в Санкт-Петербурге, Москве, Липецке, Набережных Челнах, за ним будущее, — отметил Сергей Когогин. — Мне очень приятно, что именно в Нефтекамске наши специалисты смогли справиться, собрать воедино этот продукт, сделать его интересным, полезным. Как бы заглянули на 10 лет вперёд, что там будет, получили ответ, и он нам понравился.

Отметил Когогин и общий вклад Нефтекамского завода в общее дело: финальная обработка автомобилей концерна проходит на башкирских заводах, отсюда родом и пластиковые детали на автобусы нового дизайна.