Штраф за парковку на газонах возвращается. Что это значит? 

Казанским автомобилистам вернут штраф за парковку на газонах. Депутаты приняли закон сразу в трех чтениях. Так парковка стала настоящим квестом, и не только в центре.
13 марта 2018
Штрафы возвращаются?
Штрафы за парковку на газонах казанским автомобилистам уже выписывали. Правда, не ГИБДД, а административно-техническая инспекция, то есть исполком. Позже такую практику признали незаконной и штраф отменили.
За что можно получить штраф?
Согласно тексту закона, штраф автомобилисты могут получить за:
— парковку в зеленой зоне, то есть на газоне;
— парковку на детских площадках;
— парковку на спортивных площадках;
— парковку на территории для выгула домашних животных;
— парковку на хозяйственных площадках придомовой территории.
Сколько нужно будет заплатить?
Каждая неловкая парковка из нового списка запретных влечет штраф — от 2 000 рублей до 3 500 рублей. Размер штрафа для автомобилей, принадлежащих юридическим и должностным лицам, еще выше — до 100 000 рублей. Штрафовать автомобилистов по-прежнему будет город, а не полиция.
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