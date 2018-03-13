Штраф за парковку на газонах возвращается. Что это значит?

Казанским автомобилистам вернут штраф за парковку на газонах. Депутаты приняли закон сразу в трех чтениях. Так парковка стала настоящим квестом, и не только в центре.

13 марта 2018

Штрафы возвращаются?

Штрафы за парковку на газонах казанским автомобилистам уже выписывали. Правда, не ГИБДД , а административно-техническая инспекция, то есть исполком. Позже такую практику признали незаконной и штраф отменили.

За что можно получить штраф?

Согласно тексту закона, штраф автомобилисты могут получить за:

— парковку в зеленой зоне, то есть на газоне;

— парковку на детских площадках;

— парковку на спортивных площадках;

— парковку на территории для выгула домашних животных;

— парковку на хозяйственных площадках придомовой территории.

Сколько нужно будет заплатить?

Каждая неловкая парковка из нового списка запретных влечет штраф — от 2 000 рублей до 3 500 рублей. Размер штрафа для автомобилей, принадлежащих юридическим и должностным лицам, еще выше — до 100 000 рублей. Штрафовать автомобилистов по-прежнему будет город, а не полиция.

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