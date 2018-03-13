Как нас обманывают на автомойках

Абсолютно все автовладельцы иногда заезжают на автомойку. Здесь можно обойтись и стандартным пакетом услуг смыва грязи, но многие предпочитают заказать и химчистку салона, и уборку пылесосом и гигиеническую очистку кондиционера… Даже не подозревая, что большая часть этих вит-услуг выполнена просто не будет. Мы расскажем как вас обманывают на автомойках и что с этим делать.

Дополнительные услуги

Этим грешат почти все. Грамотные «разводилы» приведут вам десяток причин, чтобы навязать лишние оплачиваемые услуги. Ленивые будут просто перечислять те, что обычно входят в так называемую комплексную мойку, пытаясь продать все дороже и по отдельности.

Дешево задорого

Редко кто остается смотреть, как тщательно моют его автомобиль. Этим и пользуются не слишком отягощенные совестью мойщики. Указанная в прайсе дорогая химия одним движением руки меняется на грошовую ерунду с рынка. Машина пришла запыленная, а грязи на ней особо и нет? Ну так можно вообще без шампуня обойтись.

Фантастическая наномойка

Еще одна уловка автомойщиков прекрасно работает в сухой сезон. Вам просто впишут в прайс не оказанные услуги: помоют салон обычной влажной тряпкой, а не специальной химией, а вместо наномойки, для которой может и инструмента не быть, просто обдадут кузов мыльной пеной еще разок.

Специальная химия

Запомните: любые, даже недорогие моющие средства без труда справляются и с грязью, и с реагентами, которыми иногда посыпают дороги зимой. Не ведитесь на рассказы о том, что уж слишком у вас машина загрязнена и потому надо дать больше денег на более крутой бренд химии.

Мойка самообслуживания

Бесконтактная мойка самообслуживания сейчас пользуется большой популярностью. Водители просто не хотят отдавать любимый автомобиль в чужие руки — тут же можно просто заплатить денег и воспользоваться профессиональным оборудованием и химией. Где же тут обман? Да вот же, прямо перед глазами! Операторы таких моек очень часто вручную прибавляют к времени секунд 20-30, что почти незаметно. 2 машины — вот и деньги за несуществующую минуту работы у них в кармане.