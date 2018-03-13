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Цветочный патруль ŠKODA «Авто Премиум» вышел в дозор 8 марта 2018
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Цветочный патруль ŠKODA «Авто Премиум» вышел в дозор 8 марта 2018 

АиФ Санкт-Петербург 13 марта 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Первый праздник весны 8 марта 2018 года официальные дилеры ŠKODA группы «Авто Премиум» отметили вместе с посетителями МЕГА Парнас — одного из крупнейших торговых комплексов Санкт-Петербурга. Для всех, кто приехал сюда за подарками или праздничным настроением, дилеры чешской марки разместили в холле комплекса весеннюю поляну с революционной новинкой ŠKODA KODIAQ и организовали досуг. Представительницы прекрасного пола получали яркие букеты, поздравления и комплименты, а маленьких гостей можно было оставить на площадке с детским аниматором, пока их родители выбирали и бронировали автомобиль на специальных условиях и записывались на тест-драйв в дилерские центры.
Сотни женщин, приехавших в Мегу за покупками, вместе с душистыми весенними цветами и подарками зарядились солнечным настроением, получая искренние и душевные поздравления с международным днем 8 марта. Стремление к истинным ценностям и природе настоящего заложены в самой концепции чешской марки ŠKODA и группы «Авто Премиум» — официальных дилеров марки в Санкт-Петербурге.
И если этот день стал немного радостнее вместе со ŠKODA, значит, цветочный патруль прошел успешно!
Официальные дилеры ŠKODA, входящие в группу «Авто Премиум», готовы каждый день предоставить уникальные условия для приобретения всех моделей автомобилей ŠKODA со складов дилеров в Санкт-Петербурге, и открыты с 9-00 утра и до последнего автомобиля.
Для удобства потенциальных и существующих клиентов разработан один из лучших интернет-порталов в Петербурге, где размещаются все новости дилеров Авто Премиум, и информация об акционных предложениях. Выбрать и забронировать автомобиль теперь можно и онлайн. https://skoda-ap.ru/auto/insalon?ofr=all&model=17&view=adaptive.
Авто Премиум всегда в дозоре!
Подробнее о дилерских центрах и автомобилях ŠKODA вы можете узнать на сайте www.skoda-ap.ru  Присоединяйтесь в группы Авто Премиума в социальных сетях Facebook и VK.
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