Умер Ивано Беджио — основатель бренда Aprilia

В Италии на 74-м году жизни скончался основатель знаменитого бренда Aprilia Ивано Беджио. Сообщения об этом появились в соцсетях.

В 1968 году молодой предприниматель Ивано Беджио (Ivano Beggio) начал работать в велосипедной компании своего отца Альберто. По его инициативе развернулось производство мопедов и мокиков с покупными 50-кубовыми двигателями. В 1980-е годы начался бурный рост компании. В 1999 году Aprilia изготовила около 300 тысяч скутеров и мотоциклов, выйдя по объемам производства на второе место в Европе. В годы расцвета ей удалось выйти на такой уровень, что ей принадлежало 17% европейского рынка пятидесятикубовых скутеров, 30% рынка 50-кубовых мотоциклов и 11% рынка 125-кубовых мотоциклов. В конце 1990-х годов Aprilia построила собственный завод двигателей и впервые в мире освоила изготовление двухтактных моторов с прямым впрыском.

В 1997-2003 годах Aprilia была крупнейшим мотопроизводителем в Европе. Марка спонсировала многие европейские и мировые гоночные соревнования, во всех классах. В середине 1980-х годов Aprilia пыталась диверсифицировать бизнес и начала заниматься также мебелью и производством солнечных очков. Но этот шаг не стал успешным и лишь добавил компании долговой нагрузки. Когда Беджио стал президентом Aprilia, он распродал все непрофильные активы и сосредоточился исключительно на ключевом бизнесе — двухколесниках.

Но в 2004 году финансовая ситуация в Aprilia вновь стала отчаянно близка к критической. И банки вынудили Беджио продать бренды Aprilia и Moto Guzzi концерну Piaggio. Беджио оставался почетным президентом компании до 2006 года.

Помимо прочего, Беджио, талантливый предприниматель, трижды избирался на пост президента Ассоциации промышленников региона Венето (Венеция). Похороны, по предварительным данным, состоятся в пятницу, 16 марта.