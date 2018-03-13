Ещё
Умер Ивано Беджио — основатель бренда Aprilia
Далее:
Читайте также:
Ещё

Умер Ивано Беджио — основатель бренда Aprilia 

Motonews.ru 13 марта 2018
Фото: Motonews.ru
В Италии на 74-м году жизни скончался основатель знаменитого бренда Aprilia Ивано Беджио. Сообщения об этом появились в соцсетях.
В 1968 году молодой предприниматель Ивано Беджио (Ivano Beggio) начал работать в велосипедной компании своего отца Альберто. По его инициативе развернулось производство мопедов и мокиков с покупными 50-кубовыми двигателями. В 1980-е годы начался бурный рост компании. В 1999 году Aprilia изготовила около 300 тысяч скутеров и мотоциклов, выйдя по объемам производства на второе место в Европе. В годы расцвета ей удалось выйти на такой уровень, что ей принадлежало 17% европейского рынка пятидесятикубовых скутеров, 30% рынка 50-кубовых мотоциклов и 11% рынка 125-кубовых мотоциклов. В конце 1990-х годов Aprilia построила собственный завод двигателей и впервые в мире освоила изготовление двухтактных моторов с прямым впрыском.
В 1997-2003 годах Aprilia была крупнейшим мотопроизводителем в Европе. Марка спонсировала многие европейские и мировые гоночные соревнования, во всех классах. В середине 1980-х годов Aprilia пыталась диверсифицировать бизнес и начала заниматься также мебелью и производством солнечных очков. Но этот шаг не стал успешным и лишь добавил компании долговой нагрузки. Когда Беджио стал президентом Aprilia, он распродал все непрофильные активы и сосредоточился исключительно на ключевом бизнесе — двухколесниках.
Но в 2004 году финансовая ситуация в Aprilia вновь стала отчаянно близка к критической. И банки вынудили Беджио продать бренды Aprilia и Moto Guzzi концерну Piaggio. Беджио оставался почетным президентом компании до 2006 года.
Помимо прочего, Беджио, талантливый предприниматель, трижды избирался на пост президента Ассоциации промышленников региона Венето (Венеция). Похороны, по предварительным данным, состоятся в пятницу, 16 марта.
Motonews.ru: последние новости
Максискутер Yamaha T-Max в спортивном обличии Новый мотоцикл Suzuki Hayabusa может получить полуавтоматическую коробку Новые мотоциклы Harley-Davidson - Forty-Eight Special и Iron 1200 Sportster
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение