В Рязани выпустили первую партию высокооктанового бензина АИ-100

В Рязани, в рамках программы НК «Роснефть» , местная НПК подготовила к отправке первую часть автомобильного топлива с высоким октановым числом — АИ100.

Новый продукт должен повысить потребительские качества бензина, и связан с модернизацией самого производства.

Горючее предназначено для форсированных силовых агрегатов, так как его детонационные свойства дают возможность в большей мере показать силовые характеристики новых усовершенствованных двигателей и оказать влияние на результативность работы моторов транспортных средств спортивного класса.

Помимо высоких эксплуатационных качеств бензин марки АИ100 бьет рекорды по эко-нормам и этого удалось добиться, благодаря смешению ингредиентов с низким включением серы.

Высокооктановое топливо от Рязанской НПК имеет все сертификаты качества и подвергся необходимым испытаниям на стендах.