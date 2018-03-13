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В Рязани выпустили первую партию высокооктанового бензина АИ-100
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В Рязани выпустили первую партию высокооктанового бензина АИ-100 

Car.ru 13 марта 2018
Фото: Car.ru
В Рязани, в рамках программы НК «Роснефть», местная НПК подготовила к отправке первую часть автомобильного топлива с высоким октановым числом — АИ100.
Новый продукт должен повысить потребительские качества бензина, и связан с модернизацией самого производства.
Горючее предназначено для форсированных силовых агрегатов, так как его детонационные свойства дают возможность в большей мере показать силовые характеристики новых усовершенствованных двигателей и оказать влияние на результативность работы моторов транспортных средств спортивного класса.
Помимо высоких эксплуатационных качеств бензин марки АИ100 бьет рекорды по эко-нормам и этого удалось добиться, благодаря смешению ингредиентов с низким включением серы.
Высокооктановое топливо от Рязанской НПК имеет все сертификаты качества и подвергся необходимым испытаниям на стендах.
Первыми новый бензин с октановым числом 100 получат гоночные экипажи команды LADA Sport ROSNEFT.
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