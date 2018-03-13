Ford Sollers будет собирать коробки передач в России

«Локализация двигателей для нас пройденный этап. Мы приняли уже решение по локализации коробок. Посмотрим с партнерами и, может быть, с кем-то из OEM поделимся. Потенциальные партнеры уже обращались к нам. Точно также, как нам Группа ГАЗ поставляет коленвалы», — сказал он.

Также он сообщил, что компания может до середины года решить вопрос по подписанию СПИК с Минпромторгом

«Есть временной интервал, которому по СПИК надо взять на себя обязательства. До середины года вопрос должен быть окончательно принят», — уточнил Ширинов.