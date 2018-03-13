Опрос: россияне не могут без машин даже в снегопад

Большинство россиян (53 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что ездят на своих автомобилях даже в гололед и снегопад. Они объяснили, что «не могут» без машин.

Респондентам задали такой вопрос: «Вы ездите на частном автомобиле, когда на улице гололед и снегопад?». Тридцать процентов опрошенных признались, что в непогоду стараются пользоваться общественным транспортом.

Еще у 17 процентов участников опроса не оказалось личного автомобиля.

Всего в опросе приняли участие 517 человек.