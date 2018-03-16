В Volkswagen представили гоночный электромобиль

Он предназначен специально для участия в перегонах Pikes Peak International Hill Climb, намеченных на 2019 год. За основу был взят знаменитый двухмоторный Golf, которому уже исполнилось около двух десятилетий.

Даже если автомобиль стоит на месте, он внушает уважение. Внешние детали корпуса свидетельствуют о достаточном потенциале автомобиля. В этом отношении дань уважения необходимо отдать конструкторам.

По их расчетам, созданный электромобиль будет способен подняться по крутому холму за 8 минут и даже меньше. Однако, вероятно, что все дополнительные детали будут уточнены чуть позже.

Экстремальные гонки Pikes Peak International Hill Climb проводятся с 1916 года в районе американского Колорадо-Спрингс на территории скалистых гор. Задачей участников является быстрое преодоление проложенных трасс.