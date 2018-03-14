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В Нижневартовске разработали модель развития старой части города
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В Нижневартовске разработали модель развития старой части города 

РИА «ФедералПресс» 14 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Частично на вопрос о природе «модели» рассказал заместитель главы города по строительству Виктор Ситников.
«Перед управлением архитектуры и градостроительства администрации города была поставлена задача учесть пожелания жителей данного района. В связи с этим разработана модель развития старой части города. Это не окончательный документ, но отправная точка для дальнейшей работы», — заметил чиновник.
При этом о документе говорят, как о неком событии в истории города, который даст серьезный толчок в развитии территории. Согласно «модели развития» в старой части города построят больше дорог, протянут линии тепло-и водоснабжения. Также на данной территории построят детские сады и школы. По словам разработчиков модели, старая часть города обладает перспективным инвестиционным будущим. В наличии участки для частных инвесторов, работающих в сфере агропромышленного комплекса, жилищного строительства и других. Члены Градостроительного совета (представители общественности, творческих и профессиональных объединений города, депутаты) отметили значимость разработанной модели и рекомендовали ей следовать при благоустройстве старой части города.
Это заседание сразу вызвало много вопросов у экспертов. Вот два самых главных: что такое «модель развития территории» (в интернете не описан такой градостроительный документ) и «зачем нужна какая-то „модель“, если существует „Проект планировки территории Старый Вартовск“? Прокомментировать „модель развития“ и итоги самого заседания мы попросили председателя Нижневартовского отделения Союза архитекторов России Дмитрия Зайцева.
»В том, что вы не нашли такого определения, как «модель развития территории», нет ничего удивительного. Дело в том, что в природе не существует таких видов градостроительной документации как «концепция» или «модель». Они просто не предусмотрены действующим градостроительным кодексом, а значит, юридической значимости эта «проектная документация» не имеет и назначение ее применения мне не известно. Я хочу повторить высказывание весьма уважаемого и известного в Нижневартовске гражданина: градостроительный кодекс такой-же, как и все остальные, его соблюдение так-же обязательно, как например уголовного», — отметил архитектор.
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