Tesla повышает стоимость зарядки на станциях Supercharger в США

Согласно Electrek, Tesla предоставляет жителям Соединенных Штатов возможность пользоваться сетью станций для зарядки Supercharger, правда теперь по немного увеличенной стоимости. На данный момент в среднем цена в стране увеличилась на 20-40 процентов. Например, в Калифорнии оплата выросла с 20 центов за кВт/ч до 26 центов, в Нью-Йорке — с 19 центов за кВт/ч до 24 центов, в то время как в Орегоне — с 12 центов за кВт/ч до 24 центов. Эта новость по большей части неприятным образом скажется на владельцах Tesla Model 3 , которые в отличии от обладателей Model S и X не имеют годовых кредитов на 400 кВт/ч энергии.

Официальные представители американской компании подчеркиваю, что даже после подобной корректировки цен на станциях Supercharger, потребителю предлагаются более выгодные условия для заряда транспортных средств. Отмечается, что Tesla с помощью поднятия цен пытается восстановить часть расходов, предлагая оправданную стоимость, которая по-прежнему значительно уступает цене на бензин.