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В Ярославле начали строить колесо обозрения без соответствующего разрешения
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В Ярославле начали строить колесо обозрения без соответствующего разрешения 

АиФ 15 марта 2018
Фото: АиФ
В департамент охраны объектов культурного наследия области обратилась известная градозащитница Ольга Мазанова с просьбой проверить объект. На её письмо ответил директор управления Дмитрий Турбин. Он сообщил, что колесо обозрения в парке Тысячелетия действительно нарушит регламенты зоны охраняемого природного ландшафта, чем подтвердил опасения активистки.
Также стало известно, что департаменты охраны объектов не выдавал разрешение на строительство высотной конструкции. В то же время на участке на Которосльной набережной уже ведутся работы, и строители огородились забором. Департамент подготовил предостережение в адрес департамента архитектуры мэрии Ярославля.
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