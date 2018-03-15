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Москвичи будут кататься по ВДНХ на трехколесном электрокаре
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Москвичи будут кататься по ВДНХ на трехколесном электрокаре 

Мослента 15 марта 2018
Фото: Звездный бульвар
В московском технопарке «Калибр» запустили тестовую сборку трехколесного электромобиля, сообщает сайт мэрии.
Как утверждает разработчик автомобиля, компания «Электротранспортные технологии», машина может разгоняться до 100 километров в час. Автомобиль вмещает двух человек, предполагается, что его можно использовать на больших территориях, например, на ВДНХ или в «Лужниках».
Также электрокар пригодится в системе каршеринга. Первые 12 машин в технопарке соберут в мае, автомобиль пригоден для поездок в любое время года, утверждают в московской мэрии. Вместе с тем, в мэрии отметили, что у Москвы недостаточно опыта в использовании электротранспорта, к примеру, в городе работает не более 50 зарядных станций для таких авто.
По данным «Автостата» на конец 2017 года, в Москве и Московской области насчитывалось 367 электромобилей. Это около 32 процентов от общего количества электрокаров в России.
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