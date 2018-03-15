Mercedes-Benz EQ зарегистрировал целых ряд новых имен

Немецкая компания Mercedes-Benz уже продемонстрировала достаточно много автомобилей под новым суббендом EQ, и теперь, похоже, решила расширить торговую марку и ввести еще несколько имен. Подобный подход весьма распространен среди производителей и позволяет «на всякий случай» сохранить имена, которые в будущем могут даже не использоваться.

Таким образом, Mercedes-Benz EQ подала заявки на EQA 200, EQA 250, EQA 260, EQA 300, EQA 320, EQA 350 и EQA 360, которые, скорее всего, будут использованы для производственной версии концепции EQA, и на EQB 200, EQB 250, EQB 260, EQB 300, EQB 320, EQB 350 и EQB 360. Впервые немецкая корпорация подала заявку на товарные знаки, связанные с именем EQ, включая EQA, EQC, EQE, EQG и EQS, а также EQ Inside, EQ Boost и Generation EQ.

Ранее стало известно, что EQC — электрический кроссовер, что станет первой моделью, представленной под электрическим суббрендом в 2019 году.