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В Москве собрали трехколесный автомобиль
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В Москве собрали трехколесный автомобиль 

Российская Газета 15 марта 2018
Фото: Российская Газета
В Москве началась тестовая сборка трехколесного электромобиля, сообщил сегодня официальный портал правительства и мэра города. Машину изготовили в технопарке «Калибр», использовались только отечественные комплектующие.
Максимальная скорость нового авто — 100 километров в час. Вмещает одного пассажира и водителя. При полной зарядке машина сможет проехать автономно около 100 километров. Время зарядки — 2 часа. Предполагается, что эти автомобили могут быть востребованы в системе каршеринга. Или на обширных территориях спорткомплексов и парков. Правда, для этого придется развивать сеть зарядных станций, их пока только 50. А так машину можно эксплуатировать круглогодично, у нее мощный обогреватель.
Вскоре начнутся испытания нового электрокара. А в мае один из резидентов «Калибра» соберет первые 12 машин. Если испытания пройдут успешно, будет запущено серийное производство.
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