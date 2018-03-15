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КАМАЗ начал продажи автотехники в ЮАР
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КАМАЗ начал продажи автотехники в ЮАР 

Ростех 15 марта 2018
Фото: Ростех
Об этом российский автогигант объявил в рамках крупнейшей международной выставки строительной, горной и дорожной техники Bauma CONEXPO AFRICA-2018, которая проходит в эти дни в Йоханнесбурге.
КАМАЗ впервые участвует в Bauma CONEXPO AFRICA, на которую традиционно собираются представители около сотни стран со всего мира. В этом году выставку уже посетили более 500 экспонентов и около 20 тыс. посетителей.
Российский автогигант принимает участие в Bauma CONEXPO AFRICA-2018 совместно со своим официальным дистрибьютором в Африке — компанией BELL Equipment. В присутствии заместителя генерального директора КАМАЗа по продажам и сервису Сергея Афанасьева был объявлен официальный старт продаж автотехники КАМАЗ в ЮАР.
Потенциальным потребителям предлагаются праворульные самосвалы с двигателем мощностью 400 л.с. : КАМАЗ-6520-63 (6х4), КАМАЗ-65201-63 (8х4), КАМАЗ-65222-63 (6х6), а также 15-тонный самосвал КАМАЗ-65115-78 с двигателем 285л.с. Все эти автомобили укомплектованы самосвальными кузовами производства НЕФАЗ, дочернего общества ПАО «КАМАЗ» и демонстрируются здесь в составе камазовской экспозиции. Также посетителей встречает легендарный спортивный грузовик команды «КАМАЗ-мастер».
Как отметили в пресс-службе КАМАЗа, самосвалы в стране популярны, поскольку в ЮАР много разных видов полезных ископаемых. По этой причине КАМАЗ, в первую очередь, выводит на рынки Африки именно самосвалы с правым рулем.
В ближайшее время в регионе начнет функционировать склад грузовиков и запчастей КАМАЗ. Помимо этого автогигант совместно с BELL Equipment готов предложить потребителям расширенную до двух лет гарантию на самосвалы и полный сервисный пакет. В планах КАМАЗа — дальнейшее расширение географии: российская автотехника будет представлена у официальных дилеров компании BELL в 12 африканских странах, включая Ботсвану, Намибию, Свазиленд, Зимбабве, Замбию, Маврикий, Мадагаскар и т.д.
Напомним, в 2016 году с целью проведения испытаний в ЮАР были отгружены четыре самосвала КАМАЗ. В январе 2018 года было поставлено еще 54 грузовика. В течение этого года в ЮАР будет отгружено не менее сотни полнокомплектных грузовиков КАМАЗ, с 2019 года компания планирует экспортировать не менее 300 грузовиков в год. При этом, как отметили в пресс-службе, возможна корректировка объемов в сторону увеличения.
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