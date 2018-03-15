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Volkswagen расстанется с моделью в стиле неоретро
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Volkswagen расстанется с моделью в стиле неоретро 

CarClub 15 марта 2018
Фото: CarClub
Нынешнее поколение модели Beetle станет последним. Преемника нынешним хэтчбеку и кабриолету выпускать не планируется, и машины сойдут со сцены без замены. Эту информацию порталу autocar.co.uk подтвердил Франк Уэлш, ответственный за техническое развитие бренда.
По его словам, для подобной модели вполне достаточно двух или трех поколений. Кроме того, покупают Beetle весьма неохотно во всем мире, и концерну не хочется терять на нем деньги. Отметим, что слухи о снятии с производства «Жука» появились еще в 2016 году, когда стал ясен масштаб финансовых потерь «Фольксвагена» от дизельгейта. Компания задумалась над оптимизацией модельного ряда, то есть — отказом от малопопулярных и неприбыльных машин.
Сегодняшний Beetle формально является третьим поколением. Первое, ставшее легендарным во многих странах, выпускалось с многочисленными доработками с 1938 по 2003 годы. Вторая генерация была представлена в 1998 году и получила приставку New в названии. Третья, производящаяся по сегодняшний день, дебютировала в 2011-м.
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