Volkswagen расстанется с моделью в стиле неоретро

Нынешнее поколение модели Beetle станет последним. Преемника нынешним хэтчбеку и кабриолету выпускать не планируется, и машины сойдут со сцены без замены. Эту информацию порталу autocar.co.uk подтвердил Франк Уэлш , ответственный за техническое развитие бренда.

По его словам, для подобной модели вполне достаточно двух или трех поколений. Кроме того, покупают Beetle весьма неохотно во всем мире, и концерну не хочется терять на нем деньги. Отметим, что слухи о снятии с производства «Жука» появились еще в 2016 году, когда стал ясен масштаб финансовых потерь « Фольксвагена » от дизельгейта. Компания задумалась над оптимизацией модельного ряда, то есть — отказом от малопопулярных и неприбыльных машин.

Сегодняшний Beetle формально является третьим поколением. Первое, ставшее легендарным во многих странах, выпускалось с многочисленными доработками с 1938 по 2003 годы. Вторая генерация была представлена в 1998 году и получила приставку New в названии. Третья, производящаяся по сегодняшний день, дебютировала в 2011-м.