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Когда будет Пасха?
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Когда будет Пасха? 

АиФ Пермь 15 марта 2018
Фото: АиФ Пермь
Когда в этом году наступит Пасха?
«Главный христианский праздник — Светлое Христово Воскресение — в этом году будет ранним. Католики отметят Пасху 1 апреля, а у православных она наступит 8 апреля, — отвечает настоятель храма в честь cвященномученика Андроника иерей Георгий Воробьёв. — Накануне Пасхи верующие должны посетить торжественное богослужение, которое начинается с вечера субботы. В храм люди несут крашеные яйца, куличи, творожную пасху, чтобы священник освятил их. Празднику предшествует суровый пост. Он отличается особой строгостью и продолжительностью: 40 дней воздержания символизируют голодание Христа в пустыне (где он провёл 40 дней). И ещё семь дней (Страстная седмица) напоминают о последних днях жизни Спасителя, его распятии и воскрешении. Во время Великого поста есть дни послаблений в пище — это Благовещение Пресвятой Богородицы, Лазарева Суббота (31 марта) и Вербное воскресенье (1 апреля). Тогда разрешается красная икра и рыба. Однако в этом году в Благовещение придётся воздер­жаться от рыбы. Этот праздник всегда отмечается 7 апреля, а на этот раз он приходится на день Страстной недели. Не стоит забывать, что пост — это не только ограничение в еде. Главное — возможность стать лучше, исправить свои пороки, очистить душу и тело».
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