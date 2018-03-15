Первый раз за контроллером

На станции «Выставочная» останавливается «номерной» поезд и собирает пассажиров, чтобы ехать до «Александровского сада». Напротив садятся бабушка и дедушка с внуком — востроглазым парнишкой лет пяти-шести. Он оживленно смотрит по сторонам, и видно, что ему трудно усидеть на месте, но он не хочет расстраивать старших и сдерживает свой темперамент.

Наконец звучит объявление об отправлении, шипят, закрываясь, двери, и состав начинает разгон. Загудели, набирая децибелы и обороты, тяговые электродвигатели.

Внезапно парнишка преображается. Он успокаивается, его взгляд устремляется куда-то вдаль, а левой рукой парень начинает двигать так, будто держится за какие-то рычаги. Вот он подает их вперед. Лицо расплывается в улыбке.

— Вот! Все, как там! Бабушка, дед, слышите? Шум двигателей ослабевает, и теперь слышно только, как колеса стучат по рельсам.

— А теперь машинист отключил моторы, — говорит мальчик и делает уверенное движение левой рукой к себе.

Оказывается, он сжимает воображаемую рукоять контроллера, подражая машинисту поезда. И представляется ему, что перед ним сейчас не вагон, а освещенный фарами тоннель, уходящий то вправо, то влево.

— Будешь хорошо учиться, слушаться родителей, тогда возьмут тебя в машинисты, — говорит дед под одобрительную улыбку бабушки.

Незадолго до этого они водили внука в Центр профориентации столичного метро, который как раз находится на «Выставочной».

Именно там он и попробовал впервые сесть на место машиниста поезда.