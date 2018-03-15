Чехол для швейной машины своими руками: простая выкройка

Размер чехла Соответствует габаритам вашей швейной машины. В данном случае, длина — 38 см, высотка — 27 см и ширина — 13 см Вам потребуется: Для чехла • фланель 110 x 90 см • клеевая тесьма 5 м • флизелин волюменфлиз

Для корзинки • 4 прямоугольные детали по 16 x 13 см и 1 квадратная деталь 14 x 14 см из хлопковой ткани • клеевая тесьма 5 м Как сшить чехол для швейной машины Шаг 1 Измерить швейную машину: высота B, глубина A и длина C.

Шаг 2 Выкроить детали из фланели и флизелина волюменфлиза по чертежу (см. схему), добавив к размерам по 1 см на припуски.

Шаг 3 На изнаночную сторону детали чехла наложить флизелин волюменфлиз. Деталь простегать на швейной машине по диагонали с интервалом 3 см.

Шаг 4 Деталь сложить лицевой стороной вовнутрь, выполнить боковые, а затем поперечные швы, чтобы деталь приняла форму чехла.

Шаг 5 Готовый чехол вывернуть. Вырезать отверстие для ручки. Срезы отверстия окантовать клеевой тесьмой, притачав ее по периметру.

Как сшить чехол для ножниц своими руками: видео

Как сшить корзинку из хлопка Маленькая корзинка, окантованная вверху клеевой тесьмой, отлично подойдёт для хранения педали от швейной машинки.

Шаг 1 Измерить педаль ножного привода швейной машины: высоту и ширину.

Шаг 2 Выкроить 4 прямоугольника (бортики/высота) и квадрат со сторонами 16 см (дно/ширина).

Шаг 3 Прямоугольники сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить.

Шаг 4 Прямоугольники стачать друг с другом по коротким срезам, замкнув в кольцо. Вдоль краев (сгибов) бортиков лицевой стороной к лицевой стороне вколоть и втачать дно, чтобы образовались 4 угла.

Шаг 5 Срезы бортиков окантовать клеевой тесьмой, притачав ее по периметру.

Вместо клеевой тесьмы можно использовать самую обычную косую бейку.