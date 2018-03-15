Nokian в Украине показали сразу три новых шины

Март ознаменовался украинской презентацией трех финских шин — Nokian Hakka Black 2, Hakka Black 2 SUV и Nokian Hakka Blue 2 SUV. Шины Hakka Black 2 и Hakka Black 2 SUV созданы для быстрых и мощных автомобилей. Благодаря использованию концепции динамического сцепления Dynamic Grip шина отлично держит даже сильно мокрую дорогу.

Покрышка получила усиленную армидным волокном боковину. Такое нововведение в конструкцию серьезно повышает противодействие шины украинским ямам в асфальте. Шина Hakka Black 2 представлена в 40 типоразмерах от 17 до 21 дюйма с индексами скорости V (240 км/ч), W (270 км/ч) и Y (300 км/ч). Версия для кроссоверов SUV производится в 29 вариантах от 17 до 22 дюймов.

Ассиметричный рисунок протектора рассчитывались с помощью компьютерного моделирования. Канавки Hydro Canyon на центральных ребрах отводят воду от шины. Полусферические полости в стенках ребер протектора, которые напоминают углубления на поверхности мяча для гольфа, обеспечивают дополнительный комфорт при управлении. Инновационная технология Silent Groove Design уменьшает внутренний и внешний шум при движении автомобиля.

Шина для кроссоверов и внедорожников Nokian Hakka Blue 2 SUV разработана для стран с холодным и переменчивым летом, когда дождь часто сменяется солнцем, а ясная погода ветреной. Ламели Dry Touch 2 отвечают за быстрое и точное отведение воды из-под шины. Они расположены на центральных рёбрах жёсткости, в своём основании имеют расширение, что по мере износа гарантирует большую вместимость.

Смесь со специальным названием Nokian Hakka Blue SUV Hybrid с полимерами и силикой уменьшают нагрев шины и снижают трение. Чем ниже температура колеса, тем меньше сопротивление качению. Наклоненные выступы в плечевой зоне призваны обеспечивать приемлемую проходимость на бездорожье. Шина изготавливается в 21 различном варианте размерностью от 16 до 19 дюймов. С марта все новинки доступны в магазинах официальных дилеров компании.