Корреспондент БигПикчи в «Белом аду» — месте в Лапландии, где не бывает простых смертных

Зимняя Лапландия — это край снежного безмолвия и длинных теней. И если летом в самых северных районах финской Лапландии солнце не заходит за горизонт в течение 70 суток, то зимней полярной ночью все погружается во тьму.

БигПикча отправилась в Лапландию в межсезонье, когда зима уже начала сдавать позиции, но лето еще не не спешило их забирать. И кроме стандартных туристических мест, нам повезло оказаться в Белом аду — месте, недоступном для большинства людей.

Что удивительного можно найти так далеко на севере, за Полярным кругом? Среди замерзших озер и заснеженных сопок в районе Ивало раскиданы небольшие деревушки и уютные отели.

Сюда стоит ехать тем, кто любит зимние виды спорта — например, беговые или горные лыжи. Достаточно пологие склоны позволяют комфортно кататься с детьми.

Даже если сноуборд и лыжи — не ваши сильные стороны, покататься на санках мало кто откажется. Снегоходы и пешие прогулки, а также резиденция Санта-Клауса или, как его называют финны, Йоулупукки — традиционные развлечения зимней Лапландии.

Еще в Лапландию приезжают, чтобы наблюдать довольно редкое явление — полярное сияние (или, по-научному, Aurora Borealis). Саамы называют полярное сияние «светом, который можно услышать», и многие люди утверждают, что и вправду слышат его потрескивание и шелест.

Финны рассказывают древнюю легенду о лисице и об искрах, которые появляются от взмаха ее хвоста. Именно так возникло финское название природного явления — revontulet, «лисьи огни».

Еще в Лапландии есть место, куда мечтают попасть большинство мужчин, умеющих водить автомобиль. Но для «простых смертных» оно закрыто. И лишь благодаря компаниям Volvo и Nokian Tyres корреспонденту БигПикчи удалось заглянуть в так называемый White Hell — Белый ад.

700 гектаров снега, льда и бездорожья. Кажется, именно тут природа создала идеальные условия для испытания зимних шин.

Компания Volvo выбрала это место для презентации нового комфортного Volvo XC60 , признанного самым безопасным автомобилем 2017 года по итогам тестов Euro NCAP. Ну как можно избежать искушения выпустить такой на настоящий полированный лед зимнего озера?

В Volvo XC60 столько элементов активной и пассивной безопасности, что в материале не хватит места, чтобы их перечислить. Умные датчики и камеры следят за обстановкой и системы курсовой устойчивости автоматически принимают меры, чтобы не допустить аварийной ситуации.

Отключить их полностью нельзя — машина все равно будет внимательно следить за вашей безопасностью. Но можно немного ослабить контроль и почувствовать всю мощь 320 лошадок под капотом. В Россию машина будет поставляться с линейкой из четырех двигателей Drive-E (от 190 до 320 лошадиных сил).

На полигоне Winter Hell компании Nokian Tyres воссоздаются все поверхности, с которыми сталкиваются водители зимой. Это и гладкий лед, и лед, вспаханный шипами, и снежный наст, и рыхлый снег.

Во время активного сезона тест-пилоты проводят тысячи тестов, чтобы определить объективные и субъективные параметры управляемости автомобиля на разных типах шин.

Отправляешь машину в занос и чувствуешь, как ремни крепко прижимают тебя к креслу. Автоматика помогает подруливать, вокруг брызги снега, рев мотора — какой же это кайф!

Настраиваемая пневматическая подвеска позволяет гибко подстраиваться под нужный стиль езды.

Компания Volvo очень гордится скандинавским дизайном новой линейки автомобилей, и мы не можем ей в этом возразить. Они действительно красивы и притягивают взгляд.

В поездках вне полигона нам удалось протестировать голосовое управление автомобилем и интерфейс Sensus, а также звучание аудиосистемы Bowers & Wilkins (15 динамиков!). И если голосом полноценно управлять Volvo пока не получается, то звук в XC60 просто невероятный.

Фото на память: северные олени, финские шины и шведский автомобиль.

Спасибо компаниям Volvo и Nokian Tyres за возможность побывать тест-пилотами на суровом северном полигоне.

Мы испытывали XC60 в топовых комплектациях Inscription и R-Design. Но даже в базовой версии Momentum уже довольно высокий уровень оснащения, особенно в плане безопасности — здесь идет технология City Safety. Начальная цена Volvo XC60 в России — 2 925 000 рублей.