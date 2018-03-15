Зимняя Лапландия — это край снежного безмолвия и длинных теней. И если летом в самых северных районах финской Лапландии солнце не заходит за горизонт в течение 70 суток, то зимней полярной ночью все погружается во тьму.
БигПикча отправилась в Лапландию в межсезонье, когда зима уже начала сдавать позиции, но лето еще не не спешило их забирать. И кроме стандартных туристических мест, нам повезло оказаться в Белом аду — месте, недоступном для большинства людей.
Что удивительного можно найти так далеко на севере, за Полярным кругом? Среди замерзших озер и заснеженных сопок в районе Ивало раскиданы небольшие деревушки и уютные отели.
Сюда стоит ехать тем, кто любит зимние виды спорта — например, беговые или горные лыжи. Достаточно пологие склоны позволяют комфортно кататься с детьми.
Даже если сноуборд и лыжи — не ваши сильные стороны, покататься на санках мало кто откажется. Снегоходы и пешие прогулки, а также резиденция Санта-Клауса или, как его называют финны, Йоулупукки — традиционные развлечения зимней Лапландии.
Еще в Лапландию приезжают, чтобы наблюдать довольно редкое явление — полярное сияние (или, по-научному, Aurora Borealis). Саамы называют полярное сияние «светом, который можно услышать», и многие люди утверждают, что и вправду слышат его потрескивание и шелест.
Финны рассказывают древнюю легенду о лисице и об искрах, которые появляются от взмаха ее хвоста. Именно так возникло финское название природного явления — revontulet, «лисьи огни».
Еще в Лапландии есть место, куда мечтают попасть большинство мужчин, умеющих водить автомобиль. Но для «простых смертных» оно закрыто. И лишь благодаря компаниям Volvo и Nokian Tyres корреспонденту БигПикчи удалось заглянуть в так называемый White Hell — Белый ад.
700 гектаров снега, льда и бездорожья. Кажется, именно тут природа создала идеальные условия для испытания зимних шин.
Компания Volvo выбрала это место для презентации нового комфортного Volvo XC60, признанного самым безопасным автомобилем 2017 года по итогам тестов Euro NCAP. Ну как можно избежать искушения выпустить такой на настоящий полированный лед зимнего озера?
В Volvo XC60 столько элементов активной и пассивной безопасности, что в материале не хватит места, чтобы их перечислить. Умные датчики и камеры следят за обстановкой и системы курсовой устойчивости автоматически принимают меры, чтобы не допустить аварийной ситуации.
Отключить их полностью нельзя — машина все равно будет внимательно следить за вашей безопасностью. Но можно немного ослабить контроль и почувствовать всю мощь 320 лошадок под капотом. В Россию машина будет поставляться с линейкой из четырех двигателей Drive-E (от 190 до 320 лошадиных сил).
На полигоне Winter Hell компании Nokian Tyres воссоздаются все поверхности, с которыми сталкиваются водители зимой. Это и гладкий лед, и лед, вспаханный шипами, и снежный наст, и рыхлый снег.
Во время активного сезона тест-пилоты проводят тысячи тестов, чтобы определить объективные и субъективные параметры управляемости автомобиля на разных типах шин.
Отправляешь машину в занос и чувствуешь, как ремни крепко прижимают тебя к креслу. Автоматика помогает подруливать, вокруг брызги снега, рев мотора — какой же это кайф!
Настраиваемая пневматическая подвеска позволяет гибко подстраиваться под нужный стиль езды.
Компания Volvo очень гордится скандинавским дизайном новой линейки автомобилей, и мы не можем ей в этом возразить. Они действительно красивы и притягивают взгляд.
В поездках вне полигона нам удалось протестировать голосовое управление автомобилем и интерфейс Sensus, а также звучание аудиосистемы Bowers & Wilkins (15 динамиков!). И если голосом полноценно управлять Volvo пока не получается, то звук в XC60 просто невероятный.
Фото на память: северные олени, финские шины и шведский автомобиль.
Спасибо компаниям Volvo и Nokian Tyres за возможность побывать тест-пилотами на суровом северном полигоне.
Мы испытывали XC60 в топовых комплектациях Inscription и R-Design. Но даже в базовой версии Momentum уже довольно высокий уровень оснащения, особенно в плане безопасности — здесь идет технология City Safety. Начальная цена Volvo XC60 в России — 2 925 000 рублей.