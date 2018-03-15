В апреле на территории Восточного Дегунина начнется месячник по благоустройству

Перед майскими праздниками территорию Восточного Дегунина приведут в порядок. По традиции, месячник по благоустройству начнется 1 апреля. Об этом сообщила замглавы районной управы по вопросам ЖКХ и благоустройства Галина Питонова.

— Как всегда, мы начнем с парковых зон, скверов и малых архитектурных форм на территории района, а затем будем очищать придомовые территории и объекты гаражного хозяйства, — пояснила Питонова. — К месячнику будут привлечены образовательные учреждения и другие некоммерческие организации.

Она также добавила, что на апрель запланировано два субботника. Они пройдут 14 и 21 апреля. (мю)