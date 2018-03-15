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Электропоезд «Ласточка» запустят между Краснодаром и Кисловодском с 1 апреля
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Электропоезд «Ласточка» запустят между Краснодаром и Кисловодском с 1 апреля 

RT на русском 15 марта 2018
Фото: Живая Кубань
На данный момент прямого железнодорожного сообщения между этими городами нет.
На маршрут выйдут составы из пяти вагонов с местами для сидения. Как рассказали в пресс-службе СКЖД, предусмотрены и места для инвалидов.
«Ласточки» запустили в Краснодарском крае во время Олимпиады-2014. В настоящее время такие поезда курсируют из Краснодара в Ростов-на-Дону, Сочи, Новороссийск.
Ранее Inforeactor сообщал, что между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом начали курсировать высокоскоростные поезда «Сапсан».
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