Электропоезд «Ласточка» запустят между Краснодаром и Кисловодском с 1 апреля

На данный момент прямого железнодорожного сообщения между этими городами нет.

На маршрут выйдут составы из пяти вагонов с местами для сидения. Как рассказали в пресс-службе СКЖД, предусмотрены и места для инвалидов.

«Ласточки» запустили в Краснодарском крае во время Олимпиады-2014. В настоящее время такие поезда курсируют из Краснодара в Ростов-на-Дону, Сочи, Новороссийск.

Ранее Inforeactor сообщал, что между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом начали курсировать высокоскоростные поезда «Сапсан».