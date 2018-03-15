CARCADE запускает «Умный лизинг»

Компания «CARCADE Лизинг» в I квартале 2018 года запускает предложение в рамках программы «Умный лизинг». Новая программа направлена на предоставление клиентам целого спектра новых возможностей управления транспортом. Компания планирует подключить к «Умному лизингу» порядка 12 тыс. автомобилей в 2018 году.

Для реализации программы CARCADE аккредитовала трех провайдеров. Первым поставщиком решений для «Умного лизинга» стала «Лаборатория Умного Вождения» — российский разработчик и интегратор технологий ConnectedCar и решений в области автомобильной безопасности, мониторинга и телематики. Провайдерами программы выступят также «Цезарь Сателлит» и «Группа Т-1». В рамках новой программы передаваемые в лизинг автомобили подключаются к телематической платформе с мониторинговым и противоугонным функционалом, обеспечивающей удаленный контроль и дистанционное управление транспортом. Благодаря программе лизингополучателям-приобретателям автопарков становится доступным отчетный сервер для управления автомобилями и онлайн-мониторинга парка, а также весь функционал телематической платформы и удаленного управления автомобилем.

«Внедряя новые процессы, CARCADE учитывает актуальные тенденции рынка и потребности современного бизнеса и развивает самые технологичные услуги. Программа «Умный лизинг» предоставляет нашим клиентам новый удобный онлайн-сервис, а нам — возможность предложить лизингополучателям наиболее выгодные условия автолизинга с учетом индивидуализации под профиль каждого клиента, в частности, комбинировать предложения со специальными страховыми программами. Это дополнительно позволит предпринимателям и представителям предприятий снижать издержки и стоимость эксплуатации автомобилей, а также повысит безопасность пользования транспортом. Наличие функции противоугонной защиты автомобилей важна и для нас, как для лизингодателя, и для наших клиентов, так как это обеспечивает сохранность объектов лизинга», — прокомментировал задачи новой программы президент CARCADE Олег Костючок.

Основными критериями, которые учитывала компания CARCADE при выборе поставщиков услуг телематики, стали широта функций и гибкость телематической платформы.

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