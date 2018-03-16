Владельцам автопарков Приморья рассказали о пользе систем мониторинга

Специалисты компании по производству GPS-трекеров и программного обеспечения к ним рассказали, кому нужны системы мониторинга и в чем их польза. Так, по словам разработчиков, современные системы мониторинга за передвижением транспорта должны особенно заинтересовать владельцев автопарков и логистических компаний по ряду причин.

Первая причина заключается в экономии денежных средств во время работы авто — сокращении транспортных расходов. Дело в том, системы слежения за машинами обеспечивают владельцам автопарков полный доступ к работе водителей. Сам факт, что начальник в любой момент может дистанционно наблюдать за работой, не позволит сотрудникам за рулем превышать скорость или несанкционированно сливать топливо. Специалисты GPSWOX уверены, что благодаря этой функции сократятся не только расходы, также можно уменьшить взносы в страховые компании.

Кстати, некоторые страховые компании дают скидку до 30%, если на авто стоит система GPS-мониторинга. Это связано не только с поощрением безопасного вождения, но и с тем, что в случае угона выше шансы вернуть машину владельцу. Так страховая фирма сэкономит на компенсации. Это вторая причина.

Далее следует рассказать об еще одной функции современных систем мониторинга — автоматическом распознавании пробега, которая напомнит владельцам о своевременном прохождении технического осмотра. Это поможет избежать штрафов за «лысую резину», а отчет о проведении ТО вовремя будет плюсом при продаже автомобиля или целого автопарка. Своевременный отчет покажет потенциальным покупателям, что за транспортом следили, он полностью исправен и подготовлен к продаже.

«Также мы оснастили систему трекерами, которые способны повысить производительность, потому что передают информацию о перерывах и простоях, а также других несанкционированных остановках. Таким образом владельцы автопарка смогут избежать штрафов за несвоевременно доставленный груз и вычислить ленивых сотрудников», — рассказали разработчики.

По словам представителей компании-разработчика, трекеры способны еще и снизить расходы на мобильную связь, чтобы водители были доступны в режиме реального времени. Благодаря этому начальству или операторам не придется вызванить работников, выясняя где они находятся — трекеры дадут информацию, где и сколько находился работник.

Также стоит отметить, что подобные GPS-устройства http://www.trackingfox.com делают предприятия максимально клиентоориентированными. Например, диспетчеры службы такси могут увидеть ближайшую от клиента машину, дать реальную оценку ситуации и сказать максимально точное время подачи.

Кроме того, системы мониторинга позволяют следить в режиме реального времени не только за авто и сотрудниками, но и за общей продуктивностью работы рабочего коллектива. Владельцы бизнеса смогут понять, кто из сотрудников наиболее продуктивен и ввести систему бонусации для них. Благодаря этому повысится трудовая этика сотрудников. На большой территории предприятия контроль просто необходим.

Детальная информация о ценах и моделях трекеров доступна по ссылке: https://www.gpswox.com/en/mobile-apps/family-locator