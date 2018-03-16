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«Вкалывают роботы»: зауральские компании отказываются от марок
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«Вкалывают роботы»: зауральские компании отказываются от марок 

45.ru 16 марта 2018
Фото: 45.ru
115 организаций и предприятий Курганской области перешли на обслуживание Почтой России.
— Раньше для отправки корреспонденции организации могли использовать либо марки, либо свои франкировальные машины. Теперь же эти компании — при помощи своих франкировальных машин — будет обслуживать Почта России, — сообщили порталу 45.ру в пресс-службе УФПС Курганской области, филиале ФГУП «Почта России».
Франкировальные машины наносят на корреспонденцию специальные знаки почтовой оплаты. Это избавляет клиентов от необходимости вручную приклеивать марку на каждый конверт: на нем просто ставится специальный штемпель. Таким образом упрощается процесс подготовки письма к отправке и ускоряется работа. Процесс происходит автоматически, от оператора требуется лишь ввести нужные параметры обработки.
Как пояснили в УФПС, обычные горожане при отправке писем по-прежнему могут использовать только марки или маркированную продукцию.
В месяц курганскими почтовиками, как правило, обрабатывается более 100 тысяч писем. За 2017 год франкировальные машины обработали более миллиона письменной корреспонденции.
За 2017 год франкировальные машины обработали более миллиона писем
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