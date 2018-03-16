«Вкалывают роботы»: зауральские компании отказываются от марок

115 организаций и предприятий Курганской области перешли на обслуживание Почтой России

— Раньше для отправки корреспонденции организации могли использовать либо марки, либо свои франкировальные машины. Теперь же эти компании — при помощи своих франкировальных машин — будет обслуживать Почта России, — сообщили порталу 45.ру в пресс-службе УФПС Курганской области, филиале ФГУП «Почта России».

Франкировальные машины наносят на корреспонденцию специальные знаки почтовой оплаты. Это избавляет клиентов от необходимости вручную приклеивать марку на каждый конверт: на нем просто ставится специальный штемпель. Таким образом упрощается процесс подготовки письма к отправке и ускоряется работа. Процесс происходит автоматически, от оператора требуется лишь ввести нужные параметры обработки.

Как пояснили в УФПС, обычные горожане при отправке писем по-прежнему могут использовать только марки или маркированную продукцию.

В месяц курганскими почтовиками, как правило, обрабатывается более 100 тысяч писем. За 2017 год франкировальные машины обработали более миллиона письменной корреспонденции.

За 2017 год франкировальные машины обработали более миллиона писем