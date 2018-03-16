Разногласия Aston Martin и Rolls-Royce набирают оборотов 

В преддверии премьеры новой автономной электрической концепции Lagonda Vision, креативный директор Aston Martin Марек Райхман подчеркнул устарелость дизайна автомобилей конкурента.
Во время последнего интервью Райхман не стеснялся в выражениях, называя новинки от Rolls-Royce «давней Грецией». Представитель английской компании заявил, что их соперники не замечают, что мир меняется и требует совершенно иного подхода, как в дизайнерском оформлении, так и в техническом оснащении транспортных средств. Безусловно, подобные высказывания в адрес Rolls-Royce не понравились генеральному директору Торстену Мюллер-Отвосу. «Они действительно не понимают наш сегмент и не понимают наших клиентов» — сказал Торсен и выделил, что Aston Martin находится в другой «весовой категории» и поэтому «имеет нулевое представлении о том, что происходит в верхнем сегменте». На данный момент Rolls-Royce не видит необходимости создавать полностью электрический автомобиль, который будет причинять некоторые неудобства клиентам компании. Отмечается, что грубые высказывания представителей Aston Martin и Rolls-Royce в адрес друг друга пока не прекратились и, похоже, будут далеко не последними.