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До конца марта россиянам необходимо сделать выбор касательно лучшей автомодели года в 23 номинациях
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До конца марта россиянам необходимо сделать выбор касательно лучшей автомодели года в 23 номинациях 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Финальное подведение итогов конкурса за звание лучшей российской автомодели года состоится 31.03.2018 года.
В конкурсе назовут двадцать три основных номинанта и еще будут объявлены победители среди автомоделей: «Автоновинка года», «Любимая автомарка в массовом сегменте», «Любимая автомарка в премиум-сегменте», «Самый популярный китайский автобренд».
Для того, чтобы проголосовать за тот, или иной автобренд (модель), необходимо пройти регистрацию на официально портале конкурса: «Автомобиль года в России-2018» или на порталах партнеров по специальной ссылке.
Главным призом для принимавших активное участие в голосовании назначен автомобиль Lada Vesta SW Cross.
Другие победители среди голосовавших получат подарок в виде комплекта резины Continental и масла для моторов Total Quartz.
Церемония объявления финалистов автоконкурса и вручения призов пройдет 26.04.2018 года в Москве.
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