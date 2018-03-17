До конца марта россиянам необходимо сделать выбор касательно лучшей автомодели года в 23 номинациях

Финальное подведение итогов конкурса за звание лучшей российской автомодели года состоится 31.03.2018 года.

В конкурсе назовут двадцать три основных номинанта и еще будут объявлены победители среди автомоделей: «Автоновинка года», «Любимая автомарка в массовом сегменте», «Любимая автомарка в премиум-сегменте», «Самый популярный китайский автобренд».

Для того, чтобы проголосовать за тот, или иной автобренд (модель), необходимо пройти регистрацию на официально портале конкурса: «Автомобиль года в России-2018» или на порталах партнеров по специальной ссылке.

Главным призом для принимавших активное участие в голосовании назначен автомобиль Lada Vesta SW Cross.

Другие победители среди голосовавших получат подарок в виде комплекта резины Continental и масла для моторов Total Quartz.

Церемония объявления финалистов автоконкурса и вручения призов пройдет 26.04.2018 года в Москве.