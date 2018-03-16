КАМАЗ поставил транспортной компании партию тягачей NEO

КАМАЗ продолжает сотрудничество с крупной логистической компанией «ИТЕКО Россия»: в апреле перевозчику будет передана в лизинг очередная партия тягачей КАМАЗ-5490 NEO. Отгрузку транспортных средств в адрес ООО «ИТЕКО Россия» произведет АО «Торгово-финансовая компания „КАМАЗ“. Приобретение магистральных тягачей профинансирует „КАМАЗ-Лизинг“.

Договор с ООО „ИТЕКО Россия“ на приобретение в лизинг крупной партии КАМАЗ-5490 NEO и полуприцепов „Тонар“ заключен в рамках подписанного на выставке „Комтранс-2017“ соглашения о намерениях. Автомобили фирменного изумрудно-зеленого цвета будут переданы заказчику в апреле. С учетом особых пожеланий клиента по структуре графика платежей, машины оформляются по программе для крупного бизнеса „Лизинг для уверенных“, появившейся на рынке этой весной. Также применена субсидия по государственной программе „Российский тягач“, предполагающая скидку 12,5% на авансовый платеж. Полуприцепы передаются по программе льготного лизинга строительно-дорожной и коммунальной техники.

Транспортная компания „ИТЕКО Россия“ является корпоративным клиентом автогиганта и первым крупным эксплуатантом КАМАЗ-5490. Примечательно, что ранее перевозчик эксплуатировал в основном европейские грузовики с аналогичными техническими характеристиками. Камазовские магистральники появились в автопарке компании в 2014 году — тогда „ИТЕКО“ купила „пробную“ партию из 50 единиц КАМАЗ-5490. Тягачи достойно зарекомендовали себя на отечественных дорогах, и уже к концу 2016 года в автопарке ИТЕКО насчитывалось около 200 машин КАМАЗ-5490. В течение прошлого года в адрес транспортной компании в общей сложности было отгружено еще более 400 флагманов модельного ряда КАМАЗ.

Магистральный тягач KAMAЗ-5490 NEO, ставший предметом лизинга, — модель нового поколения грузовых автомобилей стандарта „Евро-5“, разработанная с применением самых современных технологий и комплектующих. Автомобиль создавался с учетом российских дорожных и климатических условий, соответствует всем современным международным требованиям экономичности, надежности, экологичности и комфорта водителя.