Пенсионеров Владивостока пригласили на бесплатные занятия по адаптивной гимнастике и скандинавской ходьбе

Можно ознакомиться с расписанием занятий.

Бесплатные занятия для пенсионеров проведёт в краевом центре общественная организация «Твой здоровый образ жизни» благодаря финансовой поддержке администрации Владивостока.

«В этом году общественная организация «Твой здоровый образ жизни» выиграла грант на проведение интересных для города и его жителей мероприятий. Они предложили провести серию занятий для пенсионеров города по адаптивной гимнастике и скандинавской ходьбе. Идея была положительно оценена конкурсной комиссией и получила финансовую поддержку от администрации Владивостока», — рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения.

Занятия по адаптивной гимнастике будут проходить на базе спортивного комплекса по адресу: улица Володарского, 3а, а обучать скандинавской ходьбе будут на стадионе школы № 17 (проспект Красного Знамени, 25).

«Адаптивная гимнастика, как уверяют организаторы, поможет избавиться от болей в спине и укрепить позвоночник. Горожанам продемонстрируют и помогут освоить основные упражнения для здоровой спины, — подчеркнула Оксана Гоголева, замначальника отдела реализации программных мероприятий администрации города. — Уверена, что для многих людей эти занятия будут полезны. Принять участие в них могут все желающие пенсионеры нашего города. Вход свободный».

Расписание занятий:

16 марта — адаптивная гимнастика;

20 марта — адаптивная гимнастика;

23 марта — адаптивная гимнастика;

27 марта — адаптивная гимнастика;

30 марта — адаптивная гимнастика;

3 апреля — адаптивная гимнастика;

10 апреля — адаптивная гимнастика;

11 апреля — скандинавская ходьба (начало в 13 часов);

13 апреля — адаптивная гимнастика;

17 апреля — адаптивная гимнастика;

20 апреля — адаптивная гимнастика;

24 апреля — адаптивная гимнастика;

27 апреля — адаптивная гимнастика.

Начало занятий по адаптивной гимнастике в 14 часов.

Просьба предварительно уточнять дату и время мероприятий по телефону: 8-902-991-48-87 (Жанна Юрьевна Ивашкина). Возможны корректировки в расписании, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.