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Пенсионеров Владивостока пригласили на бесплатные занятия по адаптивной гимнастике и скандинавской ходьбе
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Пенсионеров Владивостока пригласили на бесплатные занятия по адаптивной гимнастике и скандинавской ходьбе 

Prim.News 17 марта 2018
Фото: Vladnews.ru
Можно ознакомиться с расписанием занятий.
Бесплатные занятия для пенсионеров проведёт в краевом центре общественная организация «Твой здоровый образ жизни» благодаря финансовой поддержке администрации Владивостока.
«В этом году общественная организация «Твой здоровый образ жизни» выиграла грант на проведение интересных для города и его жителей мероприятий. Они предложили провести серию занятий для пенсионеров города по адаптивной гимнастике и скандинавской ходьбе. Идея была положительно оценена конкурсной комиссией и получила финансовую поддержку от администрации Владивостока», — рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения.
Занятия по адаптивной гимнастике будут проходить на базе спортивного комплекса по адресу: улица Володарского, 3а, а обучать скандинавской ходьбе будут на стадионе школы № 17 (проспект Красного Знамени, 25).
«Адаптивная гимнастика, как уверяют организаторы, поможет избавиться от болей в спине и укрепить позвоночник. Горожанам продемонстрируют и помогут освоить основные упражнения для здоровой спины, — подчеркнула Оксана Гоголева, замначальника отдела реализации программных мероприятий администрации города. — Уверена, что для многих людей эти занятия будут полезны. Принять участие в них могут все желающие пенсионеры нашего города. Вход свободный».
Расписание занятий:
16 марта — адаптивная гимнастика;
20 марта — адаптивная гимнастика;
23 марта — адаптивная гимнастика;
27 марта — адаптивная гимнастика;
30 марта — адаптивная гимнастика;
3 апреля — адаптивная гимнастика;
10 апреля — адаптивная гимнастика;
11 апреля — скандинавская ходьба (начало в 13 часов);
13 апреля — адаптивная гимнастика;
17 апреля — адаптивная гимнастика;
20 апреля — адаптивная гимнастика;
24 апреля — адаптивная гимнастика;
27 апреля — адаптивная гимнастика.
Начало занятий по адаптивной гимнастике в 14 часов.
Просьба предварительно уточнять дату и время мероприятий по телефону: 8-902-991-48-87 (Жанна Юрьевна Ивашкина). Возможны корректировки в расписании, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
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