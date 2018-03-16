Жителей Орла научат правильно сообщать о доходах

В Орле в марте и апреле налоговая служба в очередной раз проведет Дни открытых дверей, посвященные декларированию доходов, сообщили RIA57 в пресс-службе ведомства.

Акция пройдет 23-24 марта и 23-24 апреля. В эти дни часы работы инспекции будут продлены: 23 марта с 9 до 20 часов; 24 марта с 10 до 15 часов и 23-24 апреля с 9 до 20 часов.

В рамках мероприятия налоговики расскажут о том, кто обязан задекларировать доходы и как получить налоговый вычет, а также подключат всех желающих к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Кроме того, посетители инспекций получат все необходимые консультации по заполнению деклараций на бумаге и в электронном виде с помощью специальной программы, разработанной Налоговой службой