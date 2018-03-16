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Жителей Орла научат правильно сообщать о доходах
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Жителей Орла научат правильно сообщать о доходах 

РИА 57 21 час назад
Фото: РИА 57
В Орле в марте и апреле налоговая служба в очередной раз проведет Дни открытых дверей, посвященные декларированию доходов, сообщили RIA57 в пресс-службе ведомства.
Акция пройдет 23-24 марта и 23-24 апреля. В эти дни часы работы инспекции будут продлены: 23 марта с 9 до 20 часов; 24 марта с 10 до 15 часов и 23-24 апреля с 9 до 20 часов.
В рамках мероприятия налоговики расскажут о том, кто обязан задекларировать доходы и как получить налоговый вычет, а также подключат всех желающих к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Кроме того, посетители инспекций получат все необходимые консультации по заполнению деклараций на бумаге и в электронном виде с помощью специальной программы, разработанной Налоговой службой
Сообщение Жителей Орла научат правильно сообщать о доходах появились сначала на РИА 57.
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