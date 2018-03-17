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Амазонки по пятницам: «Женева в отличной форме!»
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Амазонки по пятницам: «Женева в отличной форме!» 

CarClub 22 часа назад
Фото: CarClub
88-й Женевский автосалон, продолжающий свою работу в одном из самых красивых городов Европы, наверняка станет одной из самых интересных и значимых автомобильных выставок 2018 года: 180 экспонентов, более 110 мировых и европейских премьер, 900 автомобилей, 10 000 аккредитованных журналистов и более 700 000 посетителей. Как заявил президент 88th Geneva International Motor Show Морис Турреттини: «Женевский международный автосалон в отличной форме!».
И мы охотно с ним согласимся. И не только потому, что Женевский автосалон, по традиции, порадовал обилием долгожданных автоновинок, организацией десятков пресс-конференций и вручением престижной премии «Автомобиль года». Девушки — хостесс всегда были символом автосалона Geneva International Motor Show, и организаторы автошоу, не поддавшись нажиму апологетов движения #MeToo, сохранили эту замечательную традицию.
Спасибо им за это, а вам «добро пожаловать» в нашу фотогалерею. С наступающими выходными! И до следующей пятницы.
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