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ГАЗ-66: копия, ставшая легендой
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ГАЗ-66: копия, ставшая легендой 

Don't Panic 5 часов назад
Хорошая копия подделкой считается лишь наполовину, а собственная интерпретация легенды порой и сама заслуживает быть ей. Вот и в случае с ГАЗ-66, чьим предназначением было стать отечественным аналогом Mercedes-Benz Unimog, последнее правило вполне себя оправдывает, тем более, что внешне он похож на «немца» так же, как и любой наш современный автомобиль на одногодку из Штутгарта. Вот мы и решили вспомнить все заслуги советского унимога, который, отслужив верой и правдой более трех десятков лет, и в наши дни нет-нет да и резанет своим самобытным видом на дороге правый глаз искушенного автолюбителя. На левом же при этом выступит скупая слеза ностальгии пополам с умилением.
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