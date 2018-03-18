В Санкт-Петербурге откроется похожий на каршеринг прокат велосипедов

К новой системе со временем будет подключено до пяти тысяч велосипедов. Все они будут оснащены датчиками навигации. Через мобильное приложение их местонахождение смогут увидеть все пользователи системы. Такой принцип позволит людям находить велосипеды, ближайшие к дому. Эту систему в Смольном называют «велошерингом» по аналогии с каршерингом.

— То, что приходит такая система, очень позитивно. В Петербурге велопрокат пользуется большой популярностью, чаще всего им пользуются туристы, — считает координатор движения «ВелоПитер» Александр Ротов. — У системы проката, внедренной в городе, есть существенный минус — велосипеды можно брать и оставлять только на спецстоянках. Эти пункты известны велосипедистам, также они указаны на сайте проката. Однако сколько там в конкретную минуту находится велосипедов, неизвестно, например, их может не оказаться совсем. Другая проблема — когда велосипед уже взят в прокат, нужно непременно доехать до той стоянки, где есть свободные места.

Правда, с существующих стоянок велопроката велобайки невозможно угнать — они закреплены замками, которые автоматически открываются при оформлении поездки. При велошеринге велосипеды можно будет оставлять везде, и противоугонных устройств в привычном понимании там не предусмотрено.

Известно, что на самих велосипедах будут блокираторы заднего колеса. Кроме того, байки для велошеринга будут обладать нестандартными габаритами. Пусть незначительно, но отличаться будет все — руль, колеса, конструкция педалей, это сделано специально, чтобы умельцы не разобрали «железных коней» на запчасти.