Ещё
В Санкт-Петербурге откроется похожий на каршеринг прокат велосипедов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Санкт-Петербурге откроется похожий на каршеринг прокат велосипедов 

Российская Газета 12 часов назад
Фото: Российская Газета
К новой системе со временем будет подключено до пяти тысяч велосипедов. Все они будут оснащены датчиками навигации. Через мобильное приложение их местонахождение смогут увидеть все пользователи системы. Такой принцип позволит людям находить велосипеды, ближайшие к дому. Эту систему в Смольном называют «велошерингом» по аналогии с каршерингом.
— То, что приходит такая система, очень позитивно. В Петербурге велопрокат пользуется большой популярностью, чаще всего им пользуются туристы, — считает координатор движения «ВелоПитер» Александр Ротов. — У системы проката, внедренной в городе, есть существенный минус — велосипеды можно брать и оставлять только на спецстоянках. Эти пункты известны велосипедистам, также они указаны на сайте проката. Однако сколько там в конкретную минуту находится велосипедов, неизвестно, например, их может не оказаться совсем. Другая проблема — когда велосипед уже взят в прокат, нужно непременно доехать до той стоянки, где есть свободные места.
Правда, с существующих стоянок велопроката велобайки невозможно угнать — они закреплены замками, которые автоматически открываются при оформлении поездки. При велошеринге велосипеды можно будет оставлять везде, и противоугонных устройств в привычном понимании там не предусмотрено.
Известно, что на самих велосипедах будут блокираторы заднего колеса. Кроме того, байки для велошеринга будут обладать нестандартными габаритами. Пусть незначительно, но отличаться будет все — руль, колеса, конструкция педалей, это сделано специально, чтобы умельцы не разобрали «железных коней» на запчасти.
Российская Газета: последние новости
В Москве собрали трехколесный автомобиль Nissan будет выпускать в России обновленные кроссоверы Qashqai и X-Trail Лимузин "Кортеж" задействуют в инаугурации президента РФ в 2018 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу16
Новый Suzuki Swift покорил Индию
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?6
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля7
Mitsubishi L200 обзавёлся спецверсией Blackline1
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение