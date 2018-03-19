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MV Agusta планирует возродить производство мотоциклов Cagiva
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MV Agusta планирует возродить производство мотоциклов Cagiva 

Motonews.ru 15 часов назад
Фото: Motonews.ru
Итальянская MV Agusta объявила о планах в скором времени возродить некогда авторитетный бренд Cagiva. Правда, в совершенно другом обличье, нежели было раньше.
В свое время именно Cagiva была именно тем мотогигантом, который спас от окончательного краха и возродил такие бренды как Ducati и Husqvarna. Но в начале 2010-х уже для самой Cagiva наступили сложные времена и бренд фактически исчез с мировой мотосцены.
Новые мотоциклы Cagiva, которые обещает выпустить на рынок MV Agusta, будут совсем не похожи на прежние модели а ля Elefant или Mito. Это будут мотоциклы с электрической силовой установкой — как рассказал журналистам инвестор MV Тимур Сардаров.
Ожидается, что первые прототипы новых мотоциклов под старым брендом покажут уже этой осенью на салоне EICMA в Милане. А массовое производство начнется через 12-14 месяцев после первого показа.
Продукцию новой Cagiva предполагается сделать не роскошной или эксклюзивной, как у MV, а скорее наоборот, молодежно-ориентированной, массовой, веселой, задорной и доступной.
Что касается характеристик батареи и мотора, то Cagiva и MV Agusta планируют не самостоятельно выпускать эти ключевые детали — производитель для них будет выбран сторонний. Какой именно — пока не раскрывается.
"У нас нет внутренних возможностей для разработки электромотора и батарей, а также для выпуска программного обеспечения для них, по крайней мере, точно не на старте этого проекта", — отметил Сардаров.
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