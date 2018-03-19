Ещё
За «паленый» бензин выпишут полумиллионные штрафы
Далее:
Читайте также:
Ещё

За «паленый» бензин выпишут полумиллионные штрафы 

Рамблер 13 часов назад
В течение марта в России будет выписан первый штраф за продажу топлива, которое не соответствует техническому регламенту, сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу Центрального межрегионального территориального управления Росстандарта Марину Калинникову.
По ее словам, вскоре документы для выставления штрафа будут готовы, а получит его автомобильная заправочная станция из Владимирской области.
Также она отметила, что чаще других нарушения допускают независимые компании, а именно каждая третья из их АЗС. На сетевых заправках доля нарушений составила 8%, на нефтебазах — 11%, а нефтеперерабатывающие заводы правил не нарушали. Общим же результатом проверок топлива оказалось признание некачественным чуть более чем 1% бензина и 12,5% дизеля.
Старший консультант Vygon Consulting Александр Былкин связывает столь высокую долю фальсификата на рынке дизельного топлива с его более высоким годовым потреблением, а также с тем, что через розницу дизеля реализуется меньше, чем нужно автомобилистам.
В конце января в силу вступил закон, который ввел штрафы за продажу некачественного топлива. За первое нарушение с АЗС будет взыскан 1% от выручки за минувший год, но не менее 500 тысяч рублей, за повторное — 3%.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил человека
Водителям без светоотражающих жилетов грозят штрафы?6
Беспилотный Uber убил человека17
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?7
В права хотят добавить новую графу23
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение