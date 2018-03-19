За «паленый» бензин выпишут полумиллионные штрафы

В течение марта в России будет выписан первый штраф за продажу топлива, которое не соответствует техническому регламенту, сообщает « Российская газета » со ссылкой на главу Центрального межрегионального территориального управления Росстандарта Марину Калинникову.

По ее словам, вскоре документы для выставления штрафа будут готовы, а получит его автомобильная заправочная станция из Владимирской области.

Также она отметила, что чаще других нарушения допускают независимые компании, а именно каждая третья из их АЗС. На сетевых заправках доля нарушений составила 8%, на нефтебазах — 11%, а нефтеперерабатывающие заводы правил не нарушали. Общим же результатом проверок топлива оказалось признание некачественным чуть более чем 1% бензина и 12,5% дизеля.

Старший консультант Vygon Consulting Александр Былкин связывает столь высокую долю фальсификата на рынке дизельного топлива с его более высоким годовым потреблением, а также с тем, что через розницу дизеля реализуется меньше, чем нужно автомобилистам.

В конце января в силу вступил закон, который ввел штрафы за продажу некачественного топлива. За первое нарушение с АЗС будет взыскан 1% от выручки за минувший год, но не менее 500 тысяч рублей, за повторное — 3%.