За «паленый» бензин выпишут полумиллионные штрафы 

В течение марта в России будет выписан первый штраф за продажу топлива, которое не соответствует техническому регламенту, сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу Центрального межрегионального территориального управления Росстандарта Марину Калинникову.
По ее словам, вскоре документы для выставления штрафа будут готовы, а получит его автомобильная заправочная станция из Владимирской области.
Также она отметила, что чаще других нарушения допускают независимые компании, а именно каждая третья из их АЗС. На сетевых заправках доля нарушений составила 8%, на нефтебазах — 11%, а нефтеперерабатывающие заводы правил не нарушали. Общим же результатом проверок топлива оказалось признание некачественным чуть более чем 1% бензина и 12,5% дизеля.
Старший консультант Vygon Consulting Александр Былкин связывает столь высокую долю фальсификата на рынке дизельного топлива с его более высоким годовым потреблением, а также с тем, что через розницу дизеля реализуется меньше, чем нужно автомобилистам.
В конце января в силу вступил закон, который ввел штрафы за продажу некачественного топлива. За первое нарушение с АЗС будет взыскан 1% от выручки за минувший год, но не менее 500 тысяч рублей, за повторное — 3%.