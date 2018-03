Китайские технологические гиганты начинают соперничать в автомобильном секторе 

Китайские технологические гиганты Baidu Inc., Alibaba Group Holding Ltd. и Tencent Holdings Ltd., доминирующие в сегментах интернет-торговли, мобильных платежей и социальных сетей, теперь расталкивают соперников в автомобильном бизнесе, представляя угрозу для традиционных автопроизводителей, говорится в статье The Wall Street Journal , которую приводит Dow Jones.