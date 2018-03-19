Быстрее, выше, автономнее: 5 вещей, которые изменят автомобили до неузнаваемости

Первый автомобиль с бензиновым двигателем, который действительно использовался, а не был абстрактным чертежом, запатентовал Карл Бенц в далеком 1886 году. С тех пор человечество сделало гигантский прорыв в автопроме — настолько, что в 1997 году Энди Грин на реактивном Bloodhound SSC разогнался почти до 1230 км/ч, а в феврале 2018 году Илон Маск отправил Tesla на Марс. Конечно, эти примеры — скорее манифест, ведь никто в здравом уме не будет рассекать по городу быстрее пассажирского самолета, и даже герои мега-гонки «Недели скорости» на Discovery Channel, стритрейсеры и дрэгрейсеры, сражающиеся за крупнейший приз в истории телеканала, остаются в пределах сумасшедших, но все же земных цифр на спидометре. Поэтому современные производители уделяют внимание не только пиковым скоростным возможностям, но и другим разработкам, прокачивая начинку до высот, которые еще недавно казались фантастикой.

Давай без рук Все идет к тому, что выражение «рулить процессом» в скором времени станет всего лишь старомодной фигурой речи: уже сегодня существуют автомобили, которые управляются силой мысли. В 2015 году китайские исследователи Нанькайского университета представили первую тестовую модель, которая в буквальном смысле слова читает мысли человека. Правда, посредник ей все-таки нужен — в этой роли выступают специальные сенсоры, которые крепятся к голове водителя, регистрируют электрические импульсы, идущие от мозга. Компьютерная программа с помощью беспроводной связи получает и расшифровывает эти сигналы и переводит их на язык автомобиля, превращая в понятные для него команды: ехать вперед и назад, перестроиться, повернуть, затормозить, открыть и закрыть двери. На разработку этой прорывной технологии у экспертов ушло два года, а серийное производство пока не планируется. Впрочем, концепция уже не витает в воздухе — она пустила корни и активно развивается. Ее подхватил Hyundai , который в 2016 году провел испытания хэтчбека i2, так же снимающего электроэнцефалограмму мозга водителя и подчиняющегося его мысленным приказам. Это было действительно круто, ведь проехаться на i2 смог человек, потерявший зрение и 15 лет не водивший машину. В том же направлении двигаются и Nissan с аналогичной разработкой Brain-to-Vehicle (от мозга к автомобилю), и компания Touch Titans, создавшая для Tesla Model S нейрошлем, с помощью которого можно заставить электрокар выполнять простейшие команды. К интеллектуальной гонке подключилась и Россия: в 2017 году специалисты Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского представили тестовый макет полностью электрического нейромобиля на выставке в Москве — по словам экспертов, стоить он будет не дороже бюджетного седана (от 600 000 до 1 000 000 рублей).

Где твои крылья

На мартовском Женевском автосалоне-2018 голландская компания Pal-V представила свою новую летающую модель Liberty — автогироплан, который смахивает на метиса трицикла и небольшого вертолета. Liberty — классический трансформер: она имеет полное право ездить по обычным дорогам, и если не смотреть на нее сзади, то можно сразу и не догадаться, что это гибрид, которого частенько тянет в небо. На дороге она задействует один из двух двигателей и разгоняется до 160 км/ч, а когда приезжает на вертолетную площадку и «распаковывает» лопасти, превращаясь в полноценный летательный аппарат, подключается и второй двигатель. Над проектом инженеры работали с конца прошлого века, и сегодняшняя модель — это не абстрактный макет, а вполне коммерческий автомобиль, который можно заказать и купить, поскольку он запущен в серийное производство. Правда, помимо водительских прав, понадобится и летная лицензия. Кроме того, не стоит рисовать идеальную картинку взлета прямо из пробки: Liberty на полностью вертикальный подъем не способна, ей нужен небольшой, но разбег. Pal-V далеко не пионеры в области летающих авто. Есть еще и легендарная американская Terrafugia, которая то и дело анонсирует и даже демонстрирует полёты, но до выпуска в серию дело так и не доходит. Есть достаточно успешные проекты и в Словакии, где компания AeroMobil представила коммерческий автомобиль, у которого крылья с размахом 9 метров убираются назад после приземления. По суше машина ездит на электродвигателе, а вот вверх взмывает с помощью бензинового мотора.

Всевидящее око Ночью водителю нужен глаз, как у орла — а лучше как у совы, которая считается одной из наиболее приспособленных к темноте птиц. Животное, выскочившее на дорогу, велосипедист, забывший нацепить светоотражающие элементы на одежду, пешеход, внезапно решивший перебежать дорогу, водитель машины, остановившийся на обочине и открывающий дверь в самый неподходящий момент — всего не увидишь и не предугадаешь в кромешной темноте, если ты, конечно, не супернавороченная электроника. Ряд производителей в последние годы разрабатывает и даже успешно внедряет технологии, заметно упрощающие ночное вождение. В 2009 году Mercedes интегрировал в свой S-класс решение Night View Assist Plus, которое распознает пешеходов на расстоянии до 80 метров — более того, если машине покажется, что фигура находится на потенциально опасной траектории движения, она пошлет световой сигнал рассеянному пешеходу. В 2014 году у Night View Assist Plus появилась также функция обнаружения животных. Похожую систему использует и Toyota : в 2008 года ею оборудовали модель Crown Hybrid. Технология устроена достаточно понятно: проекторы излучают невидимые глазу инфракрасные лучи, затем отраженное изображение поступает в CCD камеру, которая посылает сигнал компьютеру. Он обрабатывает полученные данные и строит проекцию внизу лобового стекла. Есть и другой подход, когда вместо инфракрасного луча используется тепловизор. Эта концепция обладает более дальним прицелом «зрения» и распознает объекты на расстоянии до 300 метров. В 2010 году такую обновку Night Vision Assistant получила Audi A8, которая не только подсвечивает на мониторе людей желтым цветом, но и подает предупреждающий звуковой сигнал водителю и выставляет тормоза в режим максимальной готовности, если, по прогнозам компьютера, есть высокая опасность столкновения. Чуть раньше, в 2005, BMW представила на своей седьмой серии Night Vision, которая помимо прочего отсекают не столь важную информацию о безопасных, неподвижных предметах, концентрируясь на людях и животных. Схожую систему представила в 2004 году и Honda , интегрировав в свою модель Legend систему ночного видения Intelligent Night Vision.

Подвески: не алмазные, но полезные

По бездорожью можно ударить не только автопробегом, но и прогрессом: камеры, которые помогают заметить пешехода или животное, пригодятся и в борьбе с неровностями на дорогах. Адаптивные системы подрессоривания — это, конечно, не летающие трициклы, зато гораздо более доступные и реальные для понимания автомобильные тренды. Они позволяют управлять вертикальным перемещением колёс, снижать до минимума крен, повысить уровень комфорта и безопасности. Технология задействует целый ряд датчиков, которые мониторят дорогу с фантастической скоростью (за одну секунду — до 20 раз) и передают информацию компьютеру. Тот, в свою очередь, обрабатывает данные и принимает молниеносные решения: если на дороге обнаружено препятствие, система сделает все, чтобы никто в салоне ее не почувствовал (дается команда исполнительным механизмам-стабилизаторам). Audi A8, представленная в июле 2017 и оснащенная активной подвеской, способна, например, заранее компенсировать крен, подавлять наклоны при торможении, приподнимать уязвимую сторону кузова при неизбежности бокового столкновения и снижать тем самым повреждения от удара. Адаптивные системы разработали и Volkswagen (Adaptive Chassis Control), и Mersedes-Benz (Adaptive Damping System), и Toyota (Adaptive Variable Suspension), и BMW (Electronic Damper Contro), а также Opel (Continuous Damping Control).

Пристегнитесь покрепче