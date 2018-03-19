Хорватский электрический суперкар Rimac Concept Two стал изюминкой женевского мотор-шоу

Одной самых интригующих концепт-новинок этого сезона в Женеве стал хорватский суперкар на электротяге.

Автомодель получила имя Rimac Concept Two.

Porsche 918. Показы обсуждаемой концепт-модели стали местом культа для журналистов автоизданий. Оно и понятно, ведь хорватские автомобилестроители уже показали высший пилотаж с предыдущей автомоделью Concept One. Та в свое время оставила позади Ferrari LaFerrari

У новинки характеристики довольно внушительные. Так силовой агрегат суперкара представлен четырьмя электромоторами, расположенными у каждого колеса.

Сводная мощность установки составляет 1914 л.с. Динамические показатели — это отдельная тема. Создатели концепта номер два хотели во чтобы то ни стало превзойти именитую Tesla Roadster . И это им удалось.

Машина берет разгон до 60 миль в час за 1,85 секунды (у Tesla — 1,9 секунды). Максимум скорости у автоновинки зафиксирован на отметке в 412 кмч (у Tesla — 400 кмч). Запас хода хорватской новинки составляет 650 километров.