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Хорватский электрический суперкар Rimac Concept Two стал изюминкой женевского мотор-шоу
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Хорватский электрический суперкар Rimac Concept Two стал изюминкой женевского мотор-шоу 

Car.ru 12 часов назад
Фото: Car.ru
Одной самых интригующих концепт-новинок этого сезона в Женеве стал хорватский суперкар на электротяге.
Автомодель получила имя Rimac Concept Two.
Показы обсуждаемой концепт-модели стали местом культа для журналистов автоизданий. Оно и понятно, ведь хорватские автомобилестроители уже показали высший пилотаж с предыдущей автомоделью Concept One. Та в свое время оставила позади Ferrari LaFerrari и Porsche 918.
У новинки характеристики довольно внушительные. Так силовой агрегат суперкара представлен четырьмя электромоторами, расположенными у каждого колеса.
Сводная мощность установки составляет 1914 л.с. Динамические показатели — это отдельная тема. Создатели концепта номер два хотели во чтобы то ни стало превзойти именитую Tesla Roadster. И это им удалось.
Машина берет разгон до 60 миль в час за 1,85 секунды (у Tesla — 1,9 секунды). Максимум скорости у автоновинки зафиксирован на отметке в 412 кмч (у Tesla — 400 кмч). Запас хода хорватской новинки составляет 650 километров.
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