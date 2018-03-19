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Автотюнеры из Запорожья преобразили ЗАЗ «Славута» в универсал
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Автотюнеры из Запорожья преобразили ЗАЗ «Славута» в универсал 

Car.ru 11 часов назад
Фото: Car.ru
Автолюбители Украины и других стран, которые владеют «Славутой», отзываются об этой автомодели, как о неприхотливой «лошадке», которой недостает лишь немного красоты и вместимости салона.
Инженеры-тюнеры из Запорожья берутся исправить «историческую несправедливость». В их версии обсуждаемая «Славута» преображается в универсал посредством удлинения кузова.
Для осуществления задуманного мастера применяют стекловолокно и легкосплавные элементы. Заключительным штрихом являются эффектные колесные диски.
Пользователи сети бурно обсуждают переделку. Есть много мнений как в защиту работы запорожских тюнеров, так и против.
Те, кому переделка пришлась по вкусу говорят, что машина глобально изменилась в лучшую сторону как с практической точки зрения, за и внешне. Оппонентам кажется такое перевоплощение слишком уж кустарным.
Тем не менее украинские автотюнеры получили уже несколько заявок на переделку «Славуты».
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