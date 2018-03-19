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Volkswagen раскрыл дизайн электрического спортпрототипа для «Пайкс-Пика»
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Volkswagen раскрыл дизайн электрического спортпрототипа для «Пайкс-Пика» 

Motor.ru 10 часов назад
Фото: Motor.ru
Компания Volkswagen опубликовала новые изображения гоночного спортпрототипа, который примет участие в гонке по подъеме на гору Пайкс Пик в штате Колорадо, США. Новинка будет называться I. D. R Pikes Peak. Она выйдет на старт соревнования 24 июня текущего года.
Полноприводный электрокар — результат совместной работы подразделений Volkswagen R и Volkswagen Motorsport. С его помощью компания намерена установить новый рекорд в классе электрических прототипов, который сейчас принадлежит латвийскому Drive eO PP100 — 8 минут 57,118 секунды.
По предварительной информации, спортпрототип оснастят «инновационными аккумуляторами», информации о которых, как и об остальной начинке, нет.
За руль I. D. R Pikes Peak сядет победитель «24 часов Ле-Мана» и трехкратный победитель «Пайкс-Пика» Роман Дюма. Его лучшее время, за которое он преодолел 156 поворотов трассы, составляет 8 минут 51,445 секунды.
Абсолютный рекорд прохождения трассы — 8 минут 13,878 секунды — принадлежит Себастьену Лебу и Peugeot 208 T16 Pikes Peak.
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