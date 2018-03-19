Обзор квадрокоптера MJX Bugs 3 Mini — бесколлекторные моторы и скорость

Ну вот я и добрался до почти серьёзной техники. Ну, точнее, относительно серьёзной, ведь, как и раньше, главный критерий выбора у меня цена, и я по-прежнему стараюсь рассматривать модели начального ценового сегмента. Но на этот раз у меня на обзоре обновлённая версия компактного квадрика с бесколлекторными моторами от MJX.

Думаю, сама компания MJX и её серия Bugs — в представлении не нуждаются, «старший» жук стал для очень многих доступным билетом в мир полётов, предлагая прекрасное соотношение цены и функциональных возможностей. Появившаяся вскоре серия Mini уже позиционировалась компанией как гоночный коптер. Конечно, для полноценного профессионального решения Bugs Mini очень далеко, но в роли тренажёра или пробной версии для начинающих данная модель будет просто находкой.

Как легко понять из названия, данный дрон является уже третьей ревизией, в данной версии была добавлена поддержка так называемого ACRO-режима, в котором квадрик не пытается стабилизировать своё положение с помощью гироскопических датчиков и полагается исключительно на управление с пульта. Летать в этом режиме сложно (я пока так и не освоил его полноценно), но именно его используют для выполнения флипов «вручную» и прочей акробатики. Включается режим в несколько шагов: пульт надо выключить, вынуть одну батарейку (без этого реально не работает), переключить тумблер справа от левого стика, вернуть батарейку на место и включить пульт обратно. Как видите, о переключении «на ходу» речь даже не идёт, но с другой стороны — зато этот режим не включится внезапно.

Так как коптер достаточно миниатюрен (240 мм × 240 мм × 65 мм), то и его упаковка весьма компактна. К счастью, MJX вполне знакомы с реалиями почты постсоветского пространства, поэтому компания не поскупилась на вставки из пенопласта, надёжно оберегающие содержимое. Внутри, кроме самого квадрика, вы найдёте:

пульт управления

аккумулятор

набор защиты для пропеллеров

4 запасных пропеллера

отвёртку и ключ для замены винтов

кабель и переходник для заряда батареи

Традиционный совет для непрофессионалов от такого же непрофессионала: сразу установите защиту. К сожалению, защитные «ограждения» в этой модели крепятся простой защёлкой и при серьёзных столкновениях имеют тенденцию к вылетанию (по крайней мере у меня так). К счастью, обычно «яблоко от яблони недалеко падает», и найти и установить защиту обратно труда не составляет.

Традиционно первое, что придётся сразу сделать (ну кроме как купить 4 АА батарейки для пульта), — зарядить аккумулятор. Для этого используется П-образная пластмасска-переходник, к которой подключается зарядный шнур с USB-разъёмом, который вам надо включить в любой подходящий блок питания и оставить там, пока не потухнет светодиодный индикатор. Зарядка занимает где-то 3 часа, её хватает чуть меньше чем на 10 минут полётов, так что советую сразу озаботиться запасной батареей (или парочкой), впрочем, больше 3 штук их вряд ли надо, полчаса полётов чаще всего с запасом хватит, чтобы «насытиться».

Если говорить о дизайне, то MJX уже можно смело отнести к компаниям, у которых есть «своё лицо», и в случае Bugs 3 Mini лицо это весьма смазливое. Корпус из высококачественного пластика (несколько крупных аварий это подтверждают), свой собственный дизайн (по крайней мере я не нашёл «источник вдохновения), не аляповатая раскраска. Квадрик имеет достаточно агрессивный вид, чему способствует сочетание чёрного цвета с красными декоративными элементами. В передней части „морды“ находится линза, но камеры в базовом варианте этого коптера нет, только фонарик, светящий вперёд. Впрочем, при желании попробовать себя в FPV полётах вы можете докупить камеру отдельно и установить её самостоятельно, всё необходимое в Bugs 3 Mini есть. Так как коптер компактный, никаких посадочных опор в нём не предусмотрено, садится он на обычные выступы в нижней части лучей, так что взлетать лучше с места, лишённого травяного покрова.

Пульт в целом тоже очень неплох. Конечно, зализанно-округлый дизайн выглядит немного „попсово“, но в руках он лежит удобно и управляется очень комфортно. Раскладка в целом стандартная. Левый стик управляет высотой и поворотом в горизонтальной плоскости, правый отвечает за движения. Так как дрон не обладает датчиком высоты, вертикальный ход левого стика — не подпружиненный. Кроме стиков, на пульте имеются:

три триммера (простите за каламбур), позволяющие выровнять полёт в тех случаях, когда коптер пытается куда-то самопроизвольно уплыть

ползунок включения

кнопка выключения подсветки (только подсветка лучей, передняя „фара“ включена всегда)

кнопка блокировки (про неё немного ниже)

кнопка переключения скорости (быстро и очень быстро)

фото (если вы установите камеру)

переключатель ACRO режима

кнопка флипов, заботливо спрятанная на обратной стороне пульта

Вторая кнопка, симметричная кнопке флипов, является обычной заглушкой, эта же судьба постигла и „крутилку“ в верхнем правом углу пульта.

Одна из характерных особенностей данной модели — это „разговорчивость“, и коптер, и пульт оснащены динамиками, и подавать звуковые сигналы они очень любят. Кстати, в данной модели даже реализованы зачатки телеметрии, если пульт часто пищит, значит ваш Bugs 3 Mini вот-вот улетит за пределы зоны уверенного приёма, если постоянный писк чуть медленней — значит у вас скоро сядет батарея в дроне, и пора подумать о мягкой посадке.

В общем, как же тут взлететь?

Для начала необходимо „спарить“ пульт и коптер. Для этого вам надо зажать кнопку с красным замком и включить пульт, который при этом немного попищит (характер писка зависит от режима ACRO/ANGLE). Дальше — надо включить сам квадрик. Так как выключателя у него не предусмотрено, для этого надо просто вставить батарею до щелчка. Если вы включаете его первый раз — не забудьте убрать защитную резиновую насадку с контактов внутри корпуса. Выключается он также вытягиванием батареи. После первого включения Bugs 3 Mini и серии радостных попискиваний пулта и коптера, вам надо откалибровать гироскопы. Для этого поставьте летательный аппарат на горизонтальную поверхность и сдвиньте оба стика вправо вниз. Если подсветка передних лучшей перестала моргать, всё, вы готовы к взлёту.

Для запуска смещаем левый стик максимально вниз и нажимаем кнопку с замком, моторы запускаются и вы (точнее — ваш коптер) готовы к полёту. Забегая вперёд, скажу, что блокировка (выключение моторов) осуществляется длительным нажатием на красную кнопку, стик высоты при этом должен находиться в нижнем положении.

В общем, этот квадрик реально быстрый. MJX не стали экономить и оснастили его мощными бесколлекторными моторами, что радует и с точки зрения пилотажа, и с точки зрения долговечности. Даже в режиме „низких расходников“ B3 Mini весьма проворен, а переключение в режим high делает из него настоящего шустряка, способного даже преодолевать достаточно сильные порывы ветра (хотя тут больше всё зависит от мастерства пилота). Управляется коптер тоже прекрасно, отзывчивость управления на очень хорошем уровне, а дальность действия аппаратуры превышает 200 метров (но немного не дотягивает до 300), что является очень приличным результатом для квадрика, предназначенного для полётов „на глаз“.

Пожалуй, именно с этим коптером ко мне наконец-то в полной мере пришло ощущение скорости и чувство контроля, которое необходимо для пилотирования. Конечно, ACRO-режим остаётся ещё terra incognita, заполненной драконами и авариями, но полёты в обычном режиме, названном в инструкции Angle Mode, получаются всё лучше, даже с препятствиями и усложнением „трассы“.

Отдельно, кстати, отмечу прекрасное умение крутить флипы в автоматическом режиме, „Мини-жук“ кувыркается практически на месте и при этом почти не теряет высоту.

В общем, коптер у MJX явно получился, компания ещё раз доказала, что способна делать не только дешёвые игрушки. Конечно, до самосборных гоночных моделей и дорогих решений за многие сотни баксов Bugs 3 Mini ещё далеко, но для „продвинутого любителя“ это просто отличная модель. Если использовать термин из мира фотокамер, я бы назвал эту модель просьюмерским квадрокоптером.

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MJXB3M

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