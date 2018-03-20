Mitsubishi Motors стала партнером Rosa Run-2018

ООО «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, объявил о начале сотрудничества с фестивалем бега Rosa Run в 2018 году. Марка Mitsubishi Motors выступит Генеральным партнером спортивного мероприятия.

Rosa Run длится четыре дня — с 3 по 6 мая на территории горного курорта «Роза Хутор». Участников ждут беговые соревнования, встречи со звездами спорта и специалистами по здоровому образу жизни, а так же ярмарка спортивных товаров.

"Мы очень тщательно относимся к выбору мероприятий и партеров для нашего бренда. Но в данном случае решение было принимать легко, потому что идея фестиваля бега Rosa Run близка по духу нашему новому девизу бренда Drive your Ambition. Мы так же, как и участники не боимся ставить перед собой сложные задачи на пределе возможностей, неизменно достигая целей; мы активно развиваемся, постоянно совершенствуя свои продукты. Мы приглашаем всех активно провести майские праздники и получить возможность первыми в России пройти тест-драйв новой модели Mitsubishi Eclipse Cross во время фестиваля", — сказал президент и главный исполнительный директор компании «ММС Рус» Наоя Накамура.

Mitsubishi Eclipse Cross.

Подробнее о фестивале читайте здесь. Больше информации об автомобилях Mitsubishi здесь.