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Lifan представил новые мотоциклы для России (ВИДЕО)
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Lifan представил новые мотоциклы для России (ВИДЕО) 

Карельские вести 7 часов назад
Фото: Карельские вести
Китайский производитель освежил модельную линейку мототехники для российского рынка. В рамках выставки «Мотовесна» в Олимпийском корпорация Lifan продемонстрировала обновленную линейку мотоциклов и скутеров, для РФ, а также трицикл, который на нашем рынке будет доступен в трех комплектациях с моторами объемом 200 и 250 кубических сантиметров с воздушным и водяным охлаждением.
Посетители выставки могли увидеть две модели скутеров и восемь моделей мотоциклов, включая уже зарекомендовавшие себя: эндуро LF200GY-3B/3U (рекомендованная цена составляет 75 900 рублей), чоппер LF250-B (рекомендованная цена — 139 900 руб.), мотоцикл для начинающих — LF150-13 (рекомендованная цена — 56 900 руб.). Все мотоциклы прошли сертификацию и поставляются в Россию в сборе с китайских заводов Lifan.
«В России о LIFAN знают многие, но кто-то ассоциирует наш бренд с двигателями и силовой техникой, кто-то с мотоциклами, а большинство, конечно, — с автомобилями, отметил заместитель генерального директора ООО «Лифан Моторс Рус» Юлдашева Мария. — Ведь LIFAN на протяжении последних 6 лет является безусловным лидером по продажам среди всех китайских брендов в РФ. Пришло время объединить наши ресурсы с целью предоставить потребителю всю продукцию LIFAN и профессиональное сервисное обслуживание. Мы имеем большой опыт в организации сети дилерских предприятий в автомобильном сегменте, а сегодня мы создаем новую дилерскую сеть — сеть МОТО-Дилеров!».
По материалам: www.kolesa.ru
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