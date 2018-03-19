Редчайший Ferrari 599 SA Aperta озаботился поисками нового хозяина

Сверхредкий и эксклюзивный Ferrari 599 SA Aperta ищет нового владельца.

599 SA Aperta была впервые представлен широким массам на Парижском международном автосалоне в 2010 году. К тому моменту уже 80 избранных клиентов Ferrari раскупили все экземпляры. Несмотря на то, что 599 SA Aperta построена на базе 599 GTO, Ferrari хотела, чтобы SA 599 Aperta была более «мягкой», чем GTO, которая позиционировалась как дорожная версия 599XX.

Для придания индивидуальности автомобилю необходимы оказались лишь незначительные изменения. Лобовое стекло получило более заваленное положение, а два «плавника» за дугами безопасности призваны улучшить аэродинамическую эффективность. Инженеры Ferrari также провели перенастройку подвески и выхлопа. Ради опять-таки понижения «градуса» агрессивности.

Данный суперкар 599 SA Aperta был собран в 2011 году и в октябре того же года доставлен своему первому владельцу. Продаваемый Ferrari уникален ещё и по той причине, что выкрашен в три слоя краски Nero Stellato. Салон же выполнен в оранжевом оттенке Hermes.

Первый хозяин проехал на машине всего 450 км и продал её марте 2012 года второму владельцу. Второй хозяин из Франции наслаждался автомобилем в течение следующих двух лет, а затем и он распрощался с уникумом (в 2015 году, когда пробег равен был 7800 км). По состоянию на сегодняшний день прошёл аппарат всего 11 500 км и он проходил сервисное обслуживание у дилера Ferrari каждый год с момента своей постройки. В безукоризненном состоянии авто!

Дилер с немецкой пропиской Auxietre & Schmidt сообщает, что автомобиль зарегистрирован в Европе и идёт с полным набором оригинальных инструментов, сервисной книжкой с внесёнными записями об обслуживании каждом. Цену не назвали на эту красоту. Вероятно, чтобы не пугать.