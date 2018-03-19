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VW не оставил секретов относительно дизайна машины для покорения Pikes Peak
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VW не оставил секретов относительно дизайна машины для покорения Pikes Peak 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Car.ru
Этот гоночный автомобиль I. D. R Pikes Peak сделан специально для Pikes Peak International Hill Climb.
Немцы полным ходом готовятся в этом году штурмовать призовые места турнира Pikes Peak International Hill Climb. Под данную задачу Volkswagen подготовил совершенный электрический спортпрототип. Соревноваться предстоит в классе Unlimited, где заводские коллективы и частные команды имеют почти неограниченную свободу в плане техники. Гонка стартует 24 июня в Колорадо.
Подробностей, связанных с техникой, предельно мало на данную минуту. Говорят только про некие «инновационные аккумуляторы». И всё — никакой конкретики.
При этом представители концерна не скрывают самых амбициозных намерений. Цель? Показать рекордное время прохождение дистанции для электромобилей!
Известно уже достаточно давно, что в бой машину поведёт многократный триумфатор «Пайкс-Пик» Роман Дюма.
Не забудем отметить, что более 30 лет VW не был на старте этого захватывающего состязания.
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