Пружинный или беспружинный матрас — вечные сомнения непростого выбора

Беспружинные матрасы средней и высокой жёсткости рекомендуются молодым людям до 20 лет. В качестве наполнителя стоит выбирать кокосовое волокно и его комбинации. Именно этот материал отличается высокой прочностью, жёсткостью и хорошей вентиляцией. После 20-25 лет стоит обратить внимание на модели с независимым пружинным блоком. Оптимальное количество автономных пружин — 500-1000 штук на один квадратный метр. В роли наполнителя может выступать всё тот же кокос, который зачастую комбинируется с натуральным или искусственным латексом.

В отечественных матрасах существует маркировка пружин, обозначаемая цифрами от 1 до 3-х после буквы «Ф». Пользователи с весом до 60 кг могут смело останавливать свой выбор на матрасах с пружинами, жёсткость которых определяется сокращением Ф1. В случае, когда матрасом будут пользоваться супруги с разницей в весе от 30 кг, необходимо отдать предпочтение моделям, разделённым на локальные участки разной жёсткости.

Для подростков пружинные матрасы не подходят — колебания упругих элементов способно негативно сказаться на развитии опорно-двигательной системы. Поэтому до 16 лет лучше всего пользоваться беспружинным матрасным блоком средней жёсткости с наполнителем из сочетания латекса и кокоса. А вот пожилые люди лучше спят на мягких матрасах с независимой системой пружин и начинкой из «умного» материала «меморикс», повторяющего контуры тела.

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