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Пружинный или беспружинный матрас — вечные сомнения непростого выбора
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Пружинный или беспружинный матрас — вечные сомнения непростого выбора 

РЖД-Партнер 6 часов назад
Фото: РЖД-Партнер
Беспружинные матрасы средней и высокой жёсткости рекомендуются молодым людям до 20 лет. В качестве наполнителя стоит выбирать кокосовое волокно и его комбинации. Именно этот материал отличается высокой прочностью, жёсткостью и хорошей вентиляцией. После 20-25 лет стоит обратить внимание на модели с независимым пружинным блоком. Оптимальное количество автономных пружин — 500-1000 штук на один квадратный метр. В роли наполнителя может выступать всё тот же кокос, который зачастую комбинируется с натуральным или искусственным латексом.
В отечественных матрасах существует маркировка пружин, обозначаемая цифрами от 1 до 3-х после буквы «Ф». Пользователи с весом до 60 кг могут смело останавливать свой выбор на матрасах с пружинами, жёсткость которых определяется сокращением Ф1. В случае, когда матрасом будут пользоваться супруги с разницей в весе от 30 кг, необходимо отдать предпочтение моделям, разделённым на локальные участки разной жёсткости.
Для подростков пружинные матрасы не подходят — колебания упругих элементов способно негативно сказаться на развитии опорно-двигательной системы. Поэтому до 16 лет лучше всего пользоваться беспружинным матрасным блоком средней жёсткости с наполнителем из сочетания латекса и кокоса. А вот пожилые люди лучше спят на мягких матрасах с независимой системой пружин и начинкой из «умного» материала «меморикс», повторяющего контуры тела.
Интернет-магазин «Матрас.ру» предлагает закрытую скидку в 2000 рублей только для читателей http://www.rzd-partner.ru/. Акция касается ортопедического матраса «Орматек Баланс» с двумя сторонами жёсткости. Чтобы получить скидку достаточно указать при оформлении заказа код «S0142» при оформлении заказа. Именно эта модель стала хитом продаж зимнего сезона. Так что вы имеете уникальную возможность сэкономить на покупке современного фирменного матраса, реализуемого с гарантией.
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