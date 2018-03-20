Дальневосточный «Урал-Леший»: грузовик, который не знает преград

Мятежный дух приключений и прямые руки способны творить чудеса! Яркий пример — великолепный Урал-4320 по прозвищу «Леший», которым владеет пользователь Drive2 Константин Кайко, известный под ником LR303. Могучий зверь в его собственности более пяти лет, и он признается, что очень доволен своим выбором.

"Леший" построен для существования вдали от цивилизации и его внешний вид производит сильное впечатление. Вот, что такое функциональная красота!

Немного фактов о «будке»: изолированное водозащищенное багажное отделение, с правого борта размещен технический отсек, в кормовой части кунга есть два ящика для сухих дров. В «хвосте» также механическая лебедка (носовая лебедка электрическая) и аппарель с креплением для мотоцикла. Предусмотрена съемная кран-балка для погрузки резиновой лодки на крышу.

Двигатель — дизельная «восьмерка» КамАЗ-740, которая также ставится на БТР-80. Тормозная система от Fuso.

Раньше кунг сверкал 2-миллиметровым рифленым алюминием, но владелец полностью перекрасил внедорожник.

Кажется, что «Леший» пройдет абсолютно везде. Силовой бампер и 8-миллиметровая стальная защита картера двигателя и бензобаков позволяет идти сквозь лес и оставлять позади себя просеку.

Накапотная фигурка медведя — олицетворение характера грузовика!

Расширение кабины в сторону кунга на 15 см позволило установить задний диван от Mercedes-Benz G-Class вместо штатных сидений. Еще одна опция, заметно повышающая качество жизни — кондиционер.

Снаружи «Леший» производит спартанское впечатление, но внутри его кунг с двухметровым потолком — что царские хоромы. Здесь еще один кондиционер, две Webasto ("мокрая" и воздушная), пара газовых бойлеров, встроенный холодильник и стационарный биотуалет.

Зимний запас воды — 300 л, летний — 500 л. На борту есть бензиновый электрогенератор на 3 кВт с дистанционным управлением из кунга, водяное отопление от двигателя и дровяная печь. Аккумуляторов четыре — два на 190 А·ч и два на 220 А·ч. Запас топлива — 600 л.

Фото: Константин Кайко / Drive2.ru